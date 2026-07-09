Copa Rio Internacional de Judô vai agitar Niterói com grandes lutas e fortes emoções(Foto: Divulgação)
O torneio reunirá atletas das categorias Sub-13, Sub-15, Cadete (Sub-18), Júnior (Sub-21), Sênior e Veteranos. A programação também contará com atividades de Judô Inclusivo, que integram o calendário do evento.
Presidente da FJERJ, Leonardo Lara afirmou que a competição se consolidou como um dos encontros tradicionais da modalidade no país e destacou a experiência da equipe responsável pela organização.
"A Copa Rio se consolida ano após ano como uma referência para o judô brasileiro. O evento carrega a tradição de uma federação com mais de 60 anos de história, reúne mais de uma centena de agremiações de todo o país e conta com uma equipe técnica formada por profissionais com experiência na organização dos principais eventos esportivos realizados recentemente no Brasil", disse.
A Copa Rio Internacional de Judô 2026 tem patrocínio da Light, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A realização é do Instituto Opus Vitae, em parceria com a FJERJ, e conta com a chancela da Confederação Brasileira de Judô.
Incentivador da modalidade, o deputado estadual e ex-secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro Rafael Picciani destacou o papel do incentivo público para ampliar o alcance de projetos esportivos.
"O investimento público no esporte permite que competições como a Copa Rio sejam realizadas com estrutura e alcance cada vez maiores. Além de movimentar o calendário esportivo, iniciativas como essa criam oportunidades para milhares de atletas e mostram como o esporte é uma ferramenta de inclusão, educação e desenvolvimento social".
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