Copa Rio Internacional de Judô vai agitar Niterói com grandes lutas e fortes emoções - (Foto: Divulgação)

Copa Rio Internacional de Judô vai agitar Niterói com grandes lutas e fortes emoções(Foto: Divulgação)

Publicado 09/07/2026 08:00

A 19ª edição da Copa Rio Internacional de Judô já tem data marcada. A Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) anunciou nesta semana que a competição será realizada entre os dias 10 e 12 de outubro, no Complexo Esportivo Caio Martins, em Niterói (RJ). A expectativa da organização é receber mais de 1.500 inscrições de judocas de diferentes regiões do país.



O torneio reunirá atletas das categorias Sub-13, Sub-15, Cadete (Sub-18), Júnior (Sub-21), Sênior e Veteranos. A programação também contará com atividades de Judô Inclusivo, que integram o calendário do evento.

Presidente da FJERJ, Leonardo Lara afirmou que a competição se consolidou como um dos encontros tradicionais da modalidade no país e destacou a experiência da equipe responsável pela organização."A Copa Rio se consolida ano após ano como uma referência para o judô brasileiro. O evento carrega a tradição de uma federação com mais de 60 anos de história, reúne mais de uma centena de agremiações de todo o país e conta com uma equipe técnica formada por profissionais com experiência na organização dos principais eventos esportivos realizados recentemente no Brasil", disse.A Copa Rio Internacional de Judô 2026 tem patrocínio da Light, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A realização é do Instituto Opus Vitae, em parceria com a FJERJ, e conta com a chancela da Confederação Brasileira de Judô.Incentivador da modalidade, o deputado estadual e ex-secretário de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro Rafael Picciani destacou o papel do incentivo público para ampliar o alcance de projetos esportivos."O investimento público no esporte permite que competições como a Copa Rio sejam realizadas com estrutura e alcance cada vez maiores. Além de movimentar o calendário esportivo, iniciativas como essa criam oportunidades para milhares de atletas e mostram como o esporte é uma ferramenta de inclusão, educação e desenvolvimento social".