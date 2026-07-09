Tererê é exemplo do uso do Jiu-Jitsu como ferramenta de superação(Foto: Divulgação)
Vivendo um dos seus períodos mais estáveis dos últimos anos e desfrutando de sua licença médica de ressocialização, Fernando Tererê tem marcado presença em diversos ambientes esportivos e retomado vínculos com a comunidade do Jiu-Jitsu, o que reforça sua força de vontade e o desejo de estar livre da dependência química.
Figura histórica do esporte, Fernando Tererê celebrou o fato de estar cada vez mais voltado ao dia a dia do Jiu-Jitsu, seja através dos treinos ou do trabalho desenvolvido com o seu projeto social, o Tererê Kids, que promove a inclusão social de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade através da arte suave. O multicampeão também comentou sobre seminários que vem ministrando e que está com a agenda aberta para novos eventos.
"Estou muito bem, treinando, dando aula no meu projeto social e ministrando seminários em todo o Brasil. Estou recebendo convites para seminários na Europa e outros países. Em agosto, estarei dando um tour de seminários em São Paulo, serão cerca de oito seminários. Para quem quiser me convidar para ministrar seminários, entre em contato com o número (21) 97186-7295".
Querido por atletas e fãs do Jiu-Jitsu, Fernando Tererê teve sua trajetória retratada no filme "O Faixa-Preta", que foi lançado no ano de 2022. Feliz com a nova fase de sua vida, o multicampeão considera que o esporte é fundamental para sua recuperação, aliado ao cuidado integral de especialistas.
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