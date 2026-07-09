Tererê é exemplo do uso do Jiu-Jitsu como ferramenta de superação - (Foto: Divulgação)

Tererê é exemplo do uso do Jiu-Jitsu como ferramenta de superação(Foto: Divulgação)

Publicado 09/07/2026 07:00

Dono de cinco títulos mundiais e considerado um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu, Fernando Tererê vem celebrando um momento especial e de superação em sua vida. O faixa-preta usou suas redes sociais recentemente para celebrar o fato de estar a 1 ano e 7 meses sem usar nenhum tipo de substância que altere seu humor, em um trabalho que conta com apoio de sua família e também de Rafael Carino, Terapeuta em Dependência Química e faixa-preta da arte suave.



Vivendo um dos seus períodos mais estáveis dos últimos anos e desfrutando de sua licença médica de ressocialização, Fernando Tererê tem marcado presença em diversos ambientes esportivos e retomado vínculos com a comunidade do Jiu-Jitsu, o que reforça sua força de vontade e o desejo de estar livre da dependência química.