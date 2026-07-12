Fabrício Andrey venceu Meyram Maquiné na luta principal do Connect Heroes 1 - (Foto: Divulgação)

Fabrício Andrey venceu Meyram Maquiné na luta principal do Connect Heroes 1 (Foto: Divulgação)

Publicado 12/07/2026 09:00

O grappling tomou conta do Rio de Janeiro mais uma vez. A edição de estreia do Connect Heroes, realizada neste sábado, dia 11 de julho, reuniu alguns dos principais nomes do jiu-jítsu.



O salão principal do hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, recebeu o enorme tatame montado no centro do espaço e mais de 600 espectadores, entre convidados e pagantes, que vibraram em cada um dos nove duelos do card.

Na luta principal, Fabrício Andrey e Meyram Maquiné entregaram o que prometeram: ação do início ao fim. Os três rounds de cinco minutos foram movimentados, com boas tentativas de queda de ambos os lados.Meyram investiu mais no single-leg para suspender Fabrício e conseguir quedas plásticas, enquanto Fabrício apostou nas cinturadas e no double-leg, com mais estabilidade ao levar a luta para o chão. Apesar das boas tentativas dos dois lados, a vitória veio na decisão dos árbitros, com Fabrício Andrey levando a melhor por unanimidade.Na luta coprincipal, foi a vez de "Baby Shark" Diogo Reis dar o troco em Rerisson Gabriel na revanche do Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado em 2025. Jogando da guarda e impondo volume por baixo, com boas tentativas de finalização no pé, Diogo levou a melhor na decisão dos árbitros. Rerisson, com a torcida local ao seu lado, buscou as passagens de guarda e levou perigo em diferentes momentos. Diogo, contudo, venceu por decisão dividida e garantiu o cinturão do Connect Heroes.Outros destaques foram a finalização de Piter Frank sobre Davi Ramos, no card principal, com um armlock da guarda, e a vitória de Gabriel Veloso, que defendeu uma forte chave de pé de Pedro Lucas antes de atacar o calcanhar e garantir o título.Cada finalização no Connect Heroes valia um bônus em dinheiro, mas apenas duas lutas terminaram antes da decisão dos árbitros. Para Alexandre Lemos, idealizador do evento, o resultado mostrou o equilíbrio do card, montado sem disparidades entre os atletas e com duelos de alto nível técnico."Foi um card muito bem casado, muito duro e honesto. Não queríamos fazer um 'freak show' e foi o que entregamos ao público", disse Alexandre, antes de falar sobre a realização de seu card dos sonhos. "É difícil explicar. Foi a realização de uma vida. Queria agradecer demais aos meus sócios, Savério e Renato, ao público e à produção. O sentimento é de gratidão."70 kg: Fabrício Andrey venceu Meyram Maquiné por decisão unânime dos jurados64 kg: Diogo Reis venceu Rerisson Gabriel por decisão dividida dos jurados85 kg: Piter Frank finalizou Davi Ramos com um armlock aos 5min25s94 kg: Pedro Machado venceu Felipe Assis por decisão unânime dos jurados+99 kg: Gabriel Veloso finalizou Pedro Lucas com uma chave de calcanhar aos 3min03s do R158,5 kg: Kellen Arraes venceu Andresa Guirau por decisão dividida dos jurados80 kg: Marco Aurélio venceu Pedro Vieira por decisão unânime60 kg: Alê Borges "Zangado" venceu Rene Gabriel "Pitbull" por decisão dividida75 kg: Kaue Fernandes venceu Arthur Silva por decisão unânime dos jurados