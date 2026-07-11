Fabrício Andrey e Meyram Maquine fazem luta principal do Connect Heroes 1 - (Foto: Divulgação)

Fabrício Andrey e Meyram Maquine fazem luta principal do Connect Heroes 1 (Foto: Divulgação)

Publicado 11/07/2026 07:15 | Atualizado 11/07/2026 07:19

A contagem regressiva para o Connect Heroes ganhou um novo capítulo com a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (10/7), no hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu atletas, organizadores e imprensa na véspera da estreia do evento, que aposta em rivalidades já conhecidas do jiu-jítsu e um regulamento desenvolvido para privilegiar combates ofensivos e a busca constante pela finalização.



No duelo principal, entre Fabrício Andrey e Meyram Maquine, o histórico é de absoluto equilíbrio. Os dois já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias de Meyram e duas de Fabrício. Agora, eles disputam pela primeira vez uma superluta sem kimono, fator que ambos acreditam mudar completamente o cenário do confronto.

Meyram Maquine acredita que o formato favorece uma luta intensa. Acostumado a enfrentar Fabrício Andrey, ele espera mais um confronto movimentado. "Já estou acostumado a lutar com o Fabrício. A gente conhece bem o jogo um do outro. Acho que o mais importante é não deixar a luta ficar chata, fazer um combate que agrade ao público e sair com a vitória."Fabrício Andrey também prevê um duelo aberto e considera que o regulamento estimula os atletas a assumirem riscos. "Vai ser uma excelente luta. É a primeira vez que a gente se enfrenta no sem kimono e isso zera tudo. Acho que já era uma luta que deveria acontecer nesse formato. São dois atletas explosivos, técnicos e com muitas oportunidades de finalização."A outra atração de destaque coloca frente a frente Diogo Reis e Rerisson Gabriel. Os dois voltam a se enfrentar após o Pan-Americano da IBJJF de 2025, quando Rerisson levou a melhor na decisão. O reencontro acontece sob um regulamento diferente, baseado em critérios de efetividade e dano, sem pontuação tradicional e sem vantagens, exigindo uma postura ofensiva durante toda a luta.Diogo Reis destacou que a estratégia muda completamente com as novas regras. "Agora a regra é buscar a finalização. Não vale ponto nem vantagem, então a cabeça muda. A preparação é diferente e vamos colocar essa estratégia em prática."Rerisson Gabriel, por sua vez, acredita chegar ainda mais preparado para o reencontro e aposta na evolução apresentada desde a primeira luta entre os dois. "Eu evoluí bastante desde quando enfrentei o Diogo pela primeira vez. Quero mostrar essa evolução e aproveitar esse regulamento para soltar ainda mais o meu jogo."Além das disputas principais, o evento também terá confrontos aguardados como Gabriel Veloso diante de Pedro Luccas e Davi Ramos contra Piter Frank.Idealizador do Connect Heroes, Alexandre Lemos afirmou que a proposta do evento é criar um novo modelo para o jiu-jítsu profissional, priorizando atletas que entreguem espetáculo ao público. "A gente quer fazer do primeiro evento uma referência para todos os eventos de jiu-jítsu a partir de então. Esse evento aqui não é para ninguém ganhar dinheiro inicialmente. É para fomentar o jiu-jítsu e mostrar o jiu-jítsu para as pessoas."O evento distribuirá uma premiação extra para incentivar lutas ofensivas. Além das bolsas já previstas para todos os atletas, a organização pagará um bônus de R$ 10 mil por finalização nas lutas do card principal e de R$ 5 mil por finalização no card preliminar. Para Alexandre Lemos, a iniciativa faz parte da proposta de valorizar quem busca encerrar o combate. "O que queremos é fazer do primeiro evento uma referência para o jiu-jítsu e incentivar atletas a buscarem a finalização do início ao fim."O público poderá acompanhar o evento ao vivo, a partir das 13h, pelos canais Combate, X Sports e pelo canal oficial do Connect Cast no YouTube.70kg: Fabrício Andrey x Meyram Maquine64kg: Rerisson Gabriel (63.5) x Diogo Reis85kg: Davi Ramos x Piter Frank94kg: Pedro Machado x Felipe Assis+99: Gabriel Veloso x Pedro Lucas58,5kg: Andressa Guirau x Kellen Arraes80kg: Marco Aurélio x Pedro Vieira60kg: Rene Gabriel “Pitbull” x Alê Borges “Zangado”75kg: Kaue Fernandes x Arthur Silva