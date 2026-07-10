McGregor encara Holloway neste sábado (11), pelo UFC 329 - (Foto: Reprodução/Instagram)

McGregor encara Holloway neste sábado (11), pelo UFC 329 (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 10/07/2026 09:00

Às vésperas de retornar ao octógono no UFC 329, que acontece no próximo sábado (11), Conor McGregor voltou a demonstrar a confiança que marcou sua carreira. Além de projetar uma grande atuação diante de Max Holloway, o irlandês resolveu entrar de vez na discussão sobre o maior peso-pena da história do MMA. Para "The Notorious", não há debate: o posto lhe pertence, mesmo diante de nomes como José Aldo, Alexander Volkanovski e o próprio Holloway.



Em entrevista à "ESPN" norte-americana, Conor McGregor afirmou não entender por que costuma ficar fora das listas que apontam os maiores atletas da história da categoria até 66kg. O ex-campeão lembrou que derrotou José Aldo por nocaute em apenas 13 segundos, em 2015, e superou Holloway por decisão unânime ainda em 2013, utilizando esses resultados como principal argumento para defender sua posição.



“Vou provar o meu nível. Muitas coisas nesse camp serviram de combustível para a minha motivação. A discussão sobre quem é o maior peso-pena de todos os tempos. Esse sistema de ranking dos maiores penas, sendo que venci esses homens e não estava na lista. Como venci esses homens com facilidade e ainda assim fui excluído da lista? Quem é o maior peso-pena? Qual é o meu nível de habilidade?”, indagou Conor, que seguiu:



“É por isso que adoro ter Holloway como adversário. Ele lutou contra tantas pessoas, tem um trabalho impressionante dentro do octógono e é, com certeza, um futuro membro do Hall da Fama. Agora, posso mostrar meu nível contra ele e estou animado com isso. É perfeito para mim. Qual é a habilidade? Quem é o maior? Quem é o melhor? Sou eu e os resultados provam isso.”



“Não é que as lutas não estivessem acontecendo. Elas apenas ocorriam em outros lugares. Houve mudanças de categoria que, a princípio, não dependiam de mim. Eram lutas que acabavam canceladas ou coisas do tipo que levaram a essa situação. Então, entendo, mas não concordo. Sou o maior peso-pena desde Bruce Lee e vou provar isso”, concluiu.