McGregor encara Holloway neste sábado (11), pelo UFC 329 (Foto: Reprodução/Instagram)
Em entrevista à "ESPN" norte-americana, Conor McGregor afirmou não entender por que costuma ficar fora das listas que apontam os maiores atletas da história da categoria até 66kg. O ex-campeão lembrou que derrotou José Aldo por nocaute em apenas 13 segundos, em 2015, e superou Holloway por decisão unânime ainda em 2013, utilizando esses resultados como principal argumento para defender sua posição.
“Vou provar o meu nível. Muitas coisas nesse camp serviram de combustível para a minha motivação. A discussão sobre quem é o maior peso-pena de todos os tempos. Esse sistema de ranking dos maiores penas, sendo que venci esses homens e não estava na lista. Como venci esses homens com facilidade e ainda assim fui excluído da lista? Quem é o maior peso-pena? Qual é o meu nível de habilidade?”, indagou Conor, que seguiu:
“É por isso que adoro ter Holloway como adversário. Ele lutou contra tantas pessoas, tem um trabalho impressionante dentro do octógono e é, com certeza, um futuro membro do Hall da Fama. Agora, posso mostrar meu nível contra ele e estou animado com isso. É perfeito para mim. Qual é a habilidade? Quem é o maior? Quem é o melhor? Sou eu e os resultados provam isso.”
“Não é que as lutas não estivessem acontecendo. Elas apenas ocorriam em outros lugares. Houve mudanças de categoria que, a princípio, não dependiam de mim. Eram lutas que acabavam canceladas ou coisas do tipo que levaram a essa situação. Então, entendo, mas não concordo. Sou o maior peso-pena desde Bruce Lee e vou provar isso”, concluiu.
Apesar da convicção do irlandês, a discussão segue aberta entre fãs e especialistas. José Aldo, Alexander Volkanovski e Max Holloway construíram longos reinados e defesas de cinturão na divisão, enquanto Conor McGregor permaneceu por um período mais curto entre os pesos-penas antes de subir de categoria e conquistar também o título dos leves. Ainda assim, o retorno diante de Holloway oferece ao astro uma nova oportunidade de reforçar seu legado e alimentar um dos debates mais tradicionais da história do UFC.
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