Viper BJJ quer manter a boa fase no Circuito Rio Mineirinho 2026 - (Foto: Reprodução)

Viper BJJ quer manter a boa fase no Circuito Rio Mineirinho 2026 (Foto: Reprodução)

Publicado 10/07/2026 08:00

Campeã geral (juvenil, adulto e master) do Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo, a Viper BJJ chega em alta para o Campeonato Brasileiro da CBJJD, marcado para os dias 25 e 26 de julho, no CEFAN, Rio de Janeiro, e com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br. Sob o comando do professor Fernando Vale, a equipe intensifica os treinamentos de olho em mais um grande resultado e sonha em manter o protagonismo no Circuito Rio Mineirinho 2026.



Segundo Fernando, a preparação vem sendo marcada pela união entre professores, atletas e polos da equipe. "Todos respiram as mesmas estratégias e os mesmos objetivos. Estamos realizando muitos treinos de correção e estudo, e isso tem sido um diferencial. A garotada também se motiva ao ver os professores competindo e dando o exemplo dentro dos tatames. Essa união é o que faz a Viper crescer cada vez mais", destacou.