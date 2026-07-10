Viper BJJ quer manter a boa fase no Circuito Rio Mineirinho 2026 (Foto: Reprodução)
Segundo Fernando, a preparação vem sendo marcada pela união entre professores, atletas e polos da equipe. "Todos respiram as mesmas estratégias e os mesmos objetivos. Estamos realizando muitos treinos de correção e estudo, e isso tem sido um diferencial. A garotada também se motiva ao ver os professores competindo e dando o exemplo dentro dos tatames. Essa união é o que faz a Viper crescer cada vez mais", destacou.
O faixa-preta acredita que o crescimento da equipe nas últimas temporadas é consequência de um trabalho sólido e de metas bem definidas. "Nosso objetivo é formar cada vez mais campeões mundiais, exportar atletas e construir carreiras internacionais dentro do Jiu-Jitsu. A Viper BJJ se destaca porque nasceu de uma parceria forte, onde o mais importante é o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos atletas".
Para o Brasileiro da CBJJD, a missão é repetir a fórmula que vem rendendo bons resultados. "Queremos manter o foco, corrigir os erros das competições anteriores e chegar preparados para conquistar o maior número possível de medalhas. Estar sempre no pódio mostra que estamos no caminho certo, e agora vamos em busca de mais um título por equipes", projetou Fernando.
Além dos resultados esportivos, o professor fez questão de destacar a importância do trabalho desenvolvido pela Confederação por meio do Circuito Rio Mineirinho. "A Mineirinho oferece oportunidades reais para os atletas crescerem e até construírem uma carreira internacional. O ranking faz com que eles se dediquem durante todo o ano em busca dos seus sonhos. Hoje, vejo o Circuito Mineirinho como uma espécie de 'UFC Contender Series' do Jiu-Jitsu, um palco que prepara e projeta atletas para o cenário internacional", concluiu.
Válido pela quinta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, o Brasileiro da CBJJD tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br e promete acirrar as disputas do ranking, que ao fim da temporada irá premiar os destaques com passagens internacionais, bolsas Mineirinho Atleta Gold Team e mais.
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