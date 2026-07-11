Bia segue sendo um dos principais nomes do Boxe brasileiro(Crédito: Alexandre Loureiro/COB)

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A medalha de ouro conquistada por Beatriz Ferreira na etapa da World Boxing Cup, disputada em Guiyang, na China, no mês passado, marcou o início de um novo ciclo da campeã olímpica na Seleção Brasileira. Após voltar a representar o país na competição internacional, a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) confirmou que a pugilista seguirá integrada de forma definitiva à equipe nacional para os próximos desafios do calendário mundial.

O título conquistado logo na primeira competição desde a retomada da parceria entre Bia e a Seleção confirma a expectativa da CBBoxe para o novo ciclo da atleta. Com o resultado, a equipe brasileira passa a contar novamente com uma de suas principais referências técnicas e uma das maiores vencedoras da história do boxe nacional.
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Para o presidente da CBBoxe, Marcos Brito, a conquista ratifica o nível competitivo da atleta e o impacto de sua permanência na equipe.

"A Bia dispensa apresentações. É uma atleta que marcou a história do boxe brasileiro e continua escrevendo novos capítulos. Voltar à Seleção e já conquistar uma medalha de ouro em uma competição do nível da World Boxing Cup mostra sua grandeza, seu comprometimento e a qualidade do trabalho que desenvolve. É motivo de orgulho para toda a comunidade do boxe brasileiro tê-la novamente defendendo as cores do nosso país."

O coordenador técnico da Seleção Brasileira, Mateus Alves, afirmou que a experiência da campeã olímpica fortalece o grupo dentro e fora do ringue.

"A Bia voltou muito preparada. Sua experiência e maturidade competitiva fazem diferença dentro e fora do ringue. Esse ouro logo na reestreia pela Seleção confirma que ela permanece entre as melhores do mundo e fortalece ainda mais a nossa equipe para os próximos desafios internacionais."

Bia Ferreira conquistou a medalha de prata nos Jogos de Tóquio 2020 e o bronze em Paris 2024, além de se tornar a única atleta do país bicampeã mundial da modalidade (2019 e 2023) e duas vezes medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos. A baiana também migrou para o boxe profissional, onde faturou o cinturão mundial do peso leve da Federação Internacional de Boxe (IBF) em 2024.