Bia segue sendo um dos principais nomes do Boxe brasileiro - (Crédito: Alexandre Loureiro/COB)

Bia segue sendo um dos principais nomes do Boxe brasileiro(Crédito: Alexandre Loureiro/COB)

Publicado 11/07/2026 07:00 | Atualizado 11/07/2026 07:01

A medalha de ouro conquistada por Beatriz Ferreira na etapa da World Boxing Cup, disputada em Guiyang, na China, no mês passado, marcou o início de um novo ciclo da campeã olímpica na Seleção Brasileira. Após voltar a representar o país na competição internacional, a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) confirmou que a pugilista seguirá integrada de forma definitiva à equipe nacional para os próximos desafios do calendário mundial.



O título conquistado logo na primeira competição desde a retomada da parceria entre Bia e a Seleção confirma a expectativa da CBBoxe para o novo ciclo da atleta. Com o resultado, a equipe brasileira passa a contar novamente com uma de suas principais referências técnicas e uma das maiores vencedoras da história do boxe nacional.