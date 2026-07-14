Poatan garantiu que seguirá atuando na divisão dos pesados - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan garantiu que seguirá atuando na divisão dos pesados(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/07/2026 07:30

Praticamente um mês após a derrota para Ciryl Gane no UFC Casa Branca, Alex Poatan já definiu os próximos passos da carreira. Em entrevista à "Ag. Fight", o ex-campeão do UFC confirmou que seguirá competindo entre os pesos-pesados e descartou qualquer retorno imediato à divisão dos meio-pesados, onde construiu parte de seu legado na organização.



Aos 39 anos, Poatan deixou claro que pretende manter uma rotina ativa de competições e já estabeleceu um prazo para voltar ao octógono. Segundo o brasileiro, novembro surge como a janela ideal para seu retorno, de preferência em um evento realizado em Nova York, palco de algumas das atuações mais marcantes de sua trajetória no Ultimate.



“Acho que novembro. Novembro é um tempo bom (para voltar a lutar). É (em Nova York). Tem um tempinho (que não luto lá). Não lembro muito de datas, é difícil. A estreia foi lá, mas depois também lutei mais vezes. Foram (três vitórias). Gosto de lutar ali, sempre falei. É do lado da minha casa, 1h30 dirigindo. Então não tem desgaste, nem fuso-horário. Então é sempre bom. Sim, continuo aqui no peso-pesado. Quero estar lutando sempre, com as condições. Se tenho condições, fisicamente e mentalmente, com certeza quero estar lutando o tempo todo. Descansar um pouquinho e voltar mais forte em breve”, afirmou o brasileiro.