Poatan garantiu que seguirá atuando na divisão dos pesados(Foto: Reprodução/UFC)
Aos 39 anos, Poatan deixou claro que pretende manter uma rotina ativa de competições e já estabeleceu um prazo para voltar ao octógono. Segundo o brasileiro, novembro surge como a janela ideal para seu retorno, de preferência em um evento realizado em Nova York, palco de algumas das atuações mais marcantes de sua trajetória no Ultimate.
“Acho que novembro. Novembro é um tempo bom (para voltar a lutar). É (em Nova York). Tem um tempinho (que não luto lá). Não lembro muito de datas, é difícil. A estreia foi lá, mas depois também lutei mais vezes. Foram (três vitórias). Gosto de lutar ali, sempre falei. É do lado da minha casa, 1h30 dirigindo. Então não tem desgaste, nem fuso-horário. Então é sempre bom. Sim, continuo aqui no peso-pesado. Quero estar lutando sempre, com as condições. Se tenho condições, fisicamente e mentalmente, com certeza quero estar lutando o tempo todo. Descansar um pouquinho e voltar mais forte em breve”, afirmou o brasileiro.
Além do resultado negativo diante de Ciryl Gane, outro tema que marcou o UFC Casa Branca foi a atuação do árbitro Herb Dean. Após o combate, Poatan criticou a condução da luta por entender que sofreu golpes ilegais na região da nuca sem que houvesse intervenção da arbitragem. Apesar da insatisfação, o brasileiro revelou que optou por não recorrer oficialmente para tentar modificar o resultado.
“Não, não teve isso de entrar com algum recurso. No momento ali a gente tentou ver o que poderia fazer. Mas estou usando bem a força do meu nome e mostrando os erros que estão acontecendo. Para ver se isso pode ser mudado”, explicou Alex Poatan.
Embora tenha manifestado interesse em uma revanche imediata contra Ciryl Gane, o cenário não parece favorável no momento. O francês, atual campeão interino da categoria, já voltou suas atenções para uma possível unificação dos cinturões diante de Tom Aspinall. Com isso, Poatan deve aguardar a definição do topo da divisão antes de conhecer seu próximo adversário, mantendo o objetivo de consolidar sua trajetória entre os pesos-pesados.
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