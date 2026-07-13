Tayane Porfírio foi um dos destaques do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu no Rio - (Foto: Marcell Fagundes/Divulgação AJP)

Tayane Porfírio foi um dos destaques do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu no Rio (Foto: Marcell Fagundes/Divulgação AJP)

Publicado 13/07/2026 09:00 | Atualizado 13/07/2026 11:16

Depois de um sábado dedicado às categorias infantis, juvenis e master, o Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu reservou para o domingo (12) as lutas mais aguardadas da etapa carioca. Com os profissionais das faixas roxa, marrom e preta, além dos amadores das faixas azul e branca, em ação na Arena Carioca 1, o último dia de competição entregou disputas de alto nível e consagrou alguns dos principais nomes da modalidade.



Entre as mulheres, a grande protagonista foi Tayane Porfírio. Dona de uma atuação dominante, a faixa-preta venceu três combates para conquistar a medalha de ouro na categoria até 95kg e confirmar o favoritismo. Quem também subiu ao lugar mais alto do pódio foi Vitória Vieira, campeã da categoria até 62kg após mais uma campanha consistente.