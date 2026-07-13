Tayane Porfírio foi um dos destaques do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu no Rio (Foto: Marcell Fagundes/Divulgação AJP)
Entre as mulheres, a grande protagonista foi Tayane Porfírio. Dona de uma atuação dominante, a faixa-preta venceu três combates para conquistar a medalha de ouro na categoria até 95kg e confirmar o favoritismo. Quem também subiu ao lugar mais alto do pódio foi Vitória Vieira, campeã da categoria até 62kg após mais uma campanha consistente.
No masculino, o destaque ficou por conta de Madson Costa. Em uma chave bastante disputada, o brasileiro venceu quatro adversários para garantir o título da categoria até 69kg e fechar o fim de semana com uma das atuações mais sólidas entre os faixas-pretas.
A lista de campeões ainda contou com Jonathan Santos, ouro até 62kg; Lucas Rautte, campeão até 77kg; Pablo Custódia, vencedor da categoria até 85kg; Igor Ribeiro, que levou o título até 94kg; e Felipe Bezerra, campeão da categoria até 120kg.
Bezerra foi um dos grandes nomes de toda a etapa carioca. Depois de conquistar o ouro no Master 1 faixa-preta no sábado, o atleta voltou aos tatames neste domingo para faturar mais um título, encerrando a competição com duas medalhas de ouro.
Com o encerramento da etapa do Rio de Janeiro, o Abu Dhabi Grand Slam, que conta com patrocínio do Grupo Edge, parceiro importante na difusão do Jiu Jitsu na América Latina, dá sequência ao calendário 2026/2027 após reunir mais de dois mil atletas de 31 países ao longo do fim de semana. Além das medalhas, os competidores somaram pontos importantes no ranking mundial da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), mantendo viva a disputa por uma vaga nas finais da temporada, em Abu Dhabi. A próxima parada do circuito será em Moscou.
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