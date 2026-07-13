McGregor sofreu grave lesão no joelho direito logo nos primeiros instantes da luta principal do UFC 329 - (Foto: Reprodução/UFC)

McGregor sofreu grave lesão no joelho direito logo nos primeiros instantes da luta principal do UFC 329(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 13/07/2026 12:00

O retorno de Conor McGregor ao UFC terminou de forma muito diferente da imaginada pelos fãs. Depois de cinco anos afastado do octógono, o ex-campeão dos pesos-penas e leves sofreu uma grave lesão no joelho direito logo nos primeiros instantes da luta principal do UFC 329, no último sábado (11), em Las Vegas (EUA), e acabou derrotado por nocaute técnico diante de Max Holloway.



Pouco depois do combate, vídeos passaram a circular nas redes sociais sugerindo que o irlandês já teria entrado lesionado para a luta. Alguns internautas apontaram uma suposta dificuldade de locomoção durante a caminhada até o octógono, alimentando teorias de que o problema físico seria anterior ao duelo.



Incomodado com a repercussão, Conor McGregor utilizou sua conta oficial no "X" (antigo Twitter) para negar qualquer lesão antes do evento. O astro garantiu que realizou todo o camp normalmente e afirmou que a ruptura do ligamento cruzado aconteceu de maneira inesperada durante o confronto.



“Meu ligamento cruzado foi para o espaço. Destruído. Eu não tinha nenhuma lesão antes de ir para a luta. Eu estava chutando, plantando o pé e pulando durante todo o camp, assim como nos bastidores antes da luta. Isso surgiu do nada. Estou num lugar além da escuridão aqui. Só consigo descrever isso como o inferno”, escreveu.