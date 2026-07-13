McGregor sofreu grave lesão no joelho direito logo nos primeiros instantes da luta principal do UFC 329(Foto: Reprodução/UFC)
Pouco depois do combate, vídeos passaram a circular nas redes sociais sugerindo que o irlandês já teria entrado lesionado para a luta. Alguns internautas apontaram uma suposta dificuldade de locomoção durante a caminhada até o octógono, alimentando teorias de que o problema físico seria anterior ao duelo.
Incomodado com a repercussão, Conor McGregor utilizou sua conta oficial no "X" (antigo Twitter) para negar qualquer lesão antes do evento. O astro garantiu que realizou todo o camp normalmente e afirmou que a ruptura do ligamento cruzado aconteceu de maneira inesperada durante o confronto.
“Meu ligamento cruzado foi para o espaço. Destruído. Eu não tinha nenhuma lesão antes de ir para a luta. Eu estava chutando, plantando o pé e pulando durante todo o camp, assim como nos bastidores antes da luta. Isso surgiu do nada. Estou num lugar além da escuridão aqui. Só consigo descrever isso como o inferno”, escreveu.
O irlandês também rebateu as especulações sobre sua postura antes da luta, classificando como infundados os comentários de que aparentava algum desconforto durante a entrada para o combate. Segundo McGregor, ele se sentia completamente preparado até o momento em que sofreu a lesão: "O papo de que eu estava estranho enquanto caminhava para o octógono é pura bobagem”, disse Conor.
A lesão aconteceu logo no início do combate, quando McGregor tentou aplicar um chute e aterrissou de forma inadequada, comprometendo imediatamente o joelho direito. Visivelmente abatido, o irlandês deixou o octógono sem conceder entrevistas. Já Max Holloway lamentou o desfecho da luta e declarou que gostaria de enfrentar novamente o rival quando ele estiver recuperado.
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