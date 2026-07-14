Turris Invitational terá lutas casadas com e sem kimono, do kids ao master - (Foto: Dai Bueno)

Turris Invitational terá lutas casadas com e sem kimono, do kids ao master(Foto: Dai Bueno)

Publicado 14/07/2026 07:00 | Atualizado 14/07/2026 17:39

Conhecido pelo seu constante investimento no Jiu-Jitsu, apoiando diversos atletas das faixas coloridas e da faixa-preta, Eduardo Turris ampliou de vez sua contribuição para o crescimento da arte suave. O advogado anunciou a criação do Turris Invitational, que terá sua primeira edição realizada no dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro.



O intuito da competição é reunir atletas, empresários, patrocinadores e demais entusiastas do esporte para um evento marcante, que contará com transmissão ao vivo, premiação em dinheiro, GP e lutas casadas, com protagonismo para atletas das faixas coloridas e também da faixa-preta.