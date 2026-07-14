Turris Invitational terá lutas casadas com e sem kimono, do kids ao master(Foto: Dai Bueno)
O intuito da competição é reunir atletas, empresários, patrocinadores e demais entusiastas do esporte para um evento marcante, que contará com transmissão ao vivo, premiação em dinheiro, GP e lutas casadas, com protagonismo para atletas das faixas coloridas e também da faixa-preta.
Eduardo Turris destacou o que motivou a criação do Turris Invitational, que terá lutas casadas com e sem kimono, atletas Kids, Juvenil, Adulto e Master e destaque para atletas das faixas coloridas, sem deixar de contar com nomes de destaque da faixa-preta.
"É motivo de muito orgulho. Há anos invisto no desenvolvimento de atletas, porque acredito que o esporte transforma vidas. Hoje, acompanhar a evolução de centenas de competidores, desde as categorias de base até atletas de nível mundial, mostra que estamos no caminho certo. O Turris Invitational é uma forma de retribuir ao esporte tudo o que ele me proporcionou, criando oportunidades para que novos talentos tenham visibilidade e reconhecimento", disse o advogado.
O destaque da primeira edição será o GP No-Gi, com atletas do Juvenil e Adulto disputando premiação em dinheiro, com R$ 3 mil destinados ao campeão, R$ 1,5 mil para o segundo colocado e R$ 500 ao terceiro. Apesar da premiação, Eduardo Turris reforçou que o apoio aos atletas de Jiu-Jitsu precisa ser ainda mais amplo.
"O atleta precisa de muito mais do que recursos financeiros. Alto rendimento exige planejamento, acompanhamento e uma equipe qualificada. Por isso, buscamos oferecer suporte com profissionais de diversas áreas, além de orientação jurídica, estrutura de mídia e incentivo à construção da imagem profissional do atleta. Nosso objetivo é formar não apenas campeões nos tatames, mas pessoas preparadas para aproveitar as oportunidades que surgem ao longo da carreira e da vida", afirmou Turris, que contou como surgiu a ideia da criação do torneio.
"A ideia nasceu após anos patrocinando atletas e acompanhando de perto as dificuldades enfrentadas por muitos competidores, principalmente os faixas coloridas, que frequentemente possuem enorme talento, mas pouca visibilidade. Percebi que era possível criar um evento com padrão internacional, capaz de valorizar esses atletas, aproximá-los do público, dos patrocinadores e da mídia especializada. O Turris Invitational surge justamente com essa missão: oferecer uma grande vitrine para quem merece ser visto".
Por fim, o idealizador do projeto, que atualmente apoia mais de 300 atletas em diferentes fases da carreira, comentou sobre a expectativa para o evento, que tem como objetivo principal contribuir para o crescimento do Jiu-Jitsu no cenário nacional.
"O público pode esperar uma experiência diferente de tudo o que existe atualmente. O Turris Invitational contará com grandes lutas casadas, GP No-Gi, atletas de alto nível, estrutura profissional de transmissão, comentaristas renomados, cobertura completa da imprensa especializada e uma produção pensada para valorizar cada competidor. Mais do que um campeonato, queremos entregar um espetáculo esportivo que fortaleça o Jiu-Jitsu, com bastante entretenimento, incentive novos talentos e eleve ainda mais o nível dos eventos da modalidade no Brasil e do mundo", finalizou.
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