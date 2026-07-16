Do Bronx quer recuperar cinturão dos leves do UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Do Bronx quer recuperar cinturão dos leves do UFC(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/07/2026 16:00

Charles do Bronx definiu qual será o próximo passo de sua carreira no UFC. Mesmo diante da intensa movimentação na divisão dos pesos-leves, o brasileiro deixou claro que não pretende aceitar um novo compromisso caso ele não envolva uma disputa de cinturão contra o atual campeão, Justin Gaethje.



Convicto de que é o desafiante ideal ao título, o ex-campeão afirmou que está disposto até mesmo a permanecer inativo pelo tempo necessário para concretizar a revanche diante do americano.

Em entrevista exclusiva ao podcast "Direto de Vegas", da "Ag. Fight", o paulista explicou que não tem qualquer preocupação com o tempo de espera e garantiu que seguirá focado exclusivamente na oportunidade de recuperar o cinturão da categoria.“Eu não tenho pressa nenhuma. Eu estou em busca do título, é isso que eu quero e é a luta a ser feita. Então, se for ano que vem, não tem problema nenhum, a gente fica esperando. (…) Eu estou em busca do título e não importa aonde vai ser, eu vou estar pronto. Eu só preciso do contrato, da data e do lugar”, disse Charles.O discurso reforça a campanha que Charles do Bronx vem fazendo desde a vitória de Justin Gaethje no UFC Casa Branca. Logo após o norte-americano unificar os cinturões da divisão, o brasileiro utilizou as redes sociais para propor um duelo em que colocaria seu cinturão "BMF" (lutador mais casca-grossa) em jogo contra o título linear dos leves, sugerindo um confronto em que o vencedor ficaria com os dois cinturões.Além da relevância esportiva do duelo, Charles do Bronx acredita que a rivalidade construída entre ambos fortalece a negociação. Os dois se enfrentaram pela primeira vez no UFC 274, em 2022, quando Charles finalizou Gaethje ainda no primeiro round. Na ocasião, porém, o brasileiro havia perdido o cinturão na balança por exceder o limite da categoria em apenas 200 gramas, motivo pelo qual não recuperou o título mesmo após vencer a luta.“Não tem outra luta. Não tem outro nome. A gente tem uma história. Eu fui roubado na balança. Mesmo assim, eu dei a volta por cima. Fui lá, venci e não levei o cinturão para casa. Ele fala em entrevista que ele teve um acidente alguns dias antes da luta e não estava 100%. Então a gente tem uma história. Qual outro nome?”, indagou.Enquanto aguarda uma definição do UFC, Charles mantém o discurso de paciência. Sem demonstrar interesse em enfrentar outros adversários para permanecer ativo, o maior finalizador da história da organização aposta que seu histórico, o momento vivido na categoria e a narrativa construída com Justin Gaethje serão suficientes para colocá-lo novamente na disputa pelo cinturão dos pesos-leves.