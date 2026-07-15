Magno Mota é um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu carioca e segue se destacando (Foto: Reprodução)
Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Magno venceu quatro lutas, todas por pontos. Na decisão, dominou o adversário e fechou a campanha com um triunfo por 12 a 2. O título encerra uma busca antiga do atleta, que ainda não havia conquistado o Grand Slam, mesmo após uma trajetória marcada por resultados expressivos nas principais competições nacionais.
"Fiquei um bom tempo sem disputar o Abu Dhabi Grand Slam Rio e, entre os grandes campeonatos realizados no Brasil, era o único título que ainda faltava. Procurei fazer uma competição segura, sem me expor desnecessariamente, para garantir a medalha de ouro. O nível é muito alto, não existe luta fácil e todos chegam preparados para buscar o título", afirmou.
A conquista também representa o resultado de uma rotina dividida entre o esporte e a profissão. Professor da tradicional Academia Brigadeiro e educador físico, Magno precisou conciliar o trabalho diário com uma preparação iniciada cerca de três meses antes da competição.
"Minha rotina é muito cansativa. Dou aulas de Jiu-Jitsu, trabalho como personal trainer e nem sempre é fácil manter uma preparação para competir. Muitas vezes abri mão do descanso para treinar, fazer a preparação física e chegar em condições de disputar esse campeonato".
Segundo o atleta, a responsabilidade de representar a equipe diante dos próprios alunos também influencia a forma como encara cada competição. Para ele, a preparação é uma forma de corresponder à confiança daqueles que o acompanham diariamente.
O campeão também destaca o papel do Jiu-Jitsu na transformação social. A sua própria trajetória começou por meio de uma oportunidade oferecida pelo mestre Eduardo Brigadeiro, que concedeu uma bolsa para que ele pudesse iniciar na modalidade.
"O esporte abriu muitas portas na minha vida. Consegui estudar com bolsa, viajar pelo Brasil, disputar o Mundial nos Estados Unidos e enxergar novas possibilidades para o meu futuro. Quando vejo projetos sociais oferecendo essa mesma oportunidade para crianças, tenho certeza de que eles podem mudar vidas".
Ao falar sobre iniciativas voltadas à expansão do esporte, Magno citou o trabalho desenvolvido pelo deputado federal Leonardo e pelo deputado estadual Rafael Picciani no incentivo ao Jiu-Jitsu.
"O Leonardo Picciani e o Rafael Picciani sempre foram grandes incentivadores do esporte. Eles vêm realizando um trabalho muito importante nas comunidades, criando oportunidades para muitas crianças. Esse apoio pode ser um divisor de águas na vida de muitas famílias. O esporte, aliado a iniciativas como essa, transforma vidas e abre caminhos para o crescimento pessoal e profissional".
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