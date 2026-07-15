Magno Mota é um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu carioca e segue se destacando - (Foto: Reprodução)

Magno Mota é um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu carioca e segue se destacando (Foto: Reprodução)

Publicado 15/07/2026 07:00 | Atualizado 15/07/2026 16:57

O faixa-preta Magno Mota alcançou um dos objetivos mais importantes da carreira no último fim de semana ao conquistar o título da categoria master 2 até 69 kg no Abu Dhabi Grand Slam Rio. A competição, disputada na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio, integra o circuito da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), considerado um dos mais prestigiados do mundo.



Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Magno venceu quatro lutas, todas por pontos. Na decisão, dominou o adversário e fechou a campanha com um triunfo por 12 a 2. O título encerra uma busca antiga do atleta, que ainda não havia conquistado o Grand Slam, mesmo após uma trajetória marcada por resultados expressivos nas principais competições nacionais.



"Fiquei um bom tempo sem disputar o Abu Dhabi Grand Slam Rio e, entre os grandes campeonatos realizados no Brasil, era o único título que ainda faltava. Procurei fazer uma competição segura, sem me expor desnecessariamente, para garantir a medalha de ouro. O nível é muito alto, não existe luta fácil e todos chegam preparados para buscar o título", afirmou.