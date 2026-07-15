Kid Orelha fez um total de nove lutas e faturou três medalhas - (Foto: Reprodução)

Kid Orelha fez um total de nove lutas e faturou três medalhas(Foto: Reprodução)

Publicado 15/07/2026 08:00 | Atualizado 15/07/2026 17:05

Após a medalha de prata conquistada no Rio Fall International Open, realizado em junho, Kid Orelha voltou a entrar em ação no último final de semana e os resultados foram satisfatórios. Em ação no Rio Winter International Open, organizado pela CBJJ/IBJJF, o atleta da TFT BJJ/CT Clube da Luta garantiu a medalha de ouro na categoria peso-pena, derrotando o atleta Weisberg Scheffler na grande final.



Durante sua campanha no Rio Winter International Open, Kid Orelha fez um total de nove lutas, e além da medalha de ouro na faixa-azul com kimono, entrou em ação também na disputa No-Gi (sem kimono), onde ficou com a medalha de prata em sua divisão de peso e também no absoluto.