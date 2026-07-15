Kid Orelha fez um total de nove lutas e faturou três medalhas(Foto: Reprodução)
Durante sua campanha no Rio Winter International Open, Kid Orelha fez um total de nove lutas, e além da medalha de ouro na faixa-azul com kimono, entrou em ação também na disputa No-Gi (sem kimono), onde ficou com a medalha de prata em sua divisão de peso e também no absoluto.
Em entrevista ao Recorte da Luta, Kid Orelha fez uma breve avaliação sobre o seu desempenho na competição e deixou claro que, apesar da medalha de ouro conquistada em sua categoria, segue buscando ajustes em seu jogo visando os próximos desafios que virão pela frente na temporada.
"A preparação para o Rio Winter foi de muito treino, dedicação e foco. Cheguei bem preparado, consegui colocar meu jogo em prática e saí com a vitória de kimono (na categoria). Infelizmente, fiquei em segundo no No-Gi (sem kimono) por erros bobos, que já foram corrigidos", avaliou o jovem atleta.
Por fim, Kid Orelha falou sobre os seus próximos planos em relação às competições: "Essa conquista (no Rio Winter) me motiva para continuar evoluindo e buscar novos desafios nas próximas competições, que provavelmente devem ser o Juiz de Fora Open ou o Sul-Americano. Sou muito grato aos meus patrocinadores, 1Fight e PowerVolt, pelo apoio e por acreditarem no meu trabalho, sendo parte importante da minha caminhada no esporte", finalizou.
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