Jungle Fight 153 vai agitar Itu, em São Paulo, no fim de julho - (Foto: Carlos Ventura)

Jungle Fight 153 vai agitar Itu, em São Paulo, no fim de julho (Foto: Carlos Ventura)

Publicado 16/07/2026 09:00

Depois de 11 anos, o Jungle Fight está de volta a Itu (SP). E o retorno à cidade conhecida por ter tudo gigante combina com um card à altura da tradição do evento. A edição 153, marcada para o dia 25 de julho, reunirá três disputas de cinturão em uma noite que marca a retomada de uma parceria histórica entre a organização e o município paulista.



O Jungle Fight 153 terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelos canais Sportv e Combate, a partir das 20h. A entrada será gratuita. Os ingressos podem ser retirados pelo site https://junglefc.com.br/ingressos-153/, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. Todos os alimentos arrecadados serão destinados, por meio da Prefeitura de Itu, a famílias em situação de vulnerabilidade social.