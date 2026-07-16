Jungle Fight 153 vai agitar Itu, em São Paulo, no fim de julho (Foto: Carlos Ventura)
O Jungle Fight 153 terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelos canais Sportv e Combate, a partir das 20h. A entrada será gratuita. Os ingressos podem ser retirados pelo site https://junglefc.com.br/ingressos-153/, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. Todos os alimentos arrecadados serão destinados, por meio da Prefeitura de Itu, a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Na luta principal, o cinturão dos médios estará em jogo. Atual campeão, o paulista João Dantas tenta a primeira defesa de título diante do carioca Oton Jasse. Dantas soma oito vitórias em dez lutas profissionais e construiu a maior parte de seus triunfos por nocaute. Do outro lado, Jasse chega credenciado como um dos principais finalizadores do MMA mundial. Das 22 vitórias na carreira, 20 foram por finalização, sendo o triângulo de mão sua marca registrada.
Outra disputa de cinturão coloca frente a frente dois atletas invictos. Campeão dos galos e dono da sequência mais dominante do Jungle Fight, Tiago Pereira coloca o título em jogo pela quarta vez. Maranhense radicado no Rio de Janeiro, ele venceu as dez lutas que disputou como profissional, sete delas pela via rápida, desempenho que o coloca, para muitos analistas do MMA, o melhor peso-galo do mundo na atualidade. O desafiante será Jonathan Frazão, o "Astro Boy", amazonense que também vive no Rio de Janeiro e mantém cartel perfeito, com seis vitórias em seis apresentações.
Entre as mulheres, o cinturão dos moscas muda de mãos ou volta para uma velha conhecida. Ex-campeã da categoria e finalista do primeiro Fight do Milhão, Brena Cardozo busca recuperar o título diante da conterrânea Amanda Vargas. Brena acumula 11 vitórias em 17 combates, enquanto Amanda chega embalada após vencer cinco das nove lutas que disputou no profissional.
Esta será a quinta edição do Jungle Fight em Itu. A última passagem da organização pela cidade aconteceu em abril de 2015, durante o Jungle Fight 76. Antes disso, o município também recebeu as edições 31, em 2011, 41, em 2012, e 69, em 2014, consolidando uma relação que atravessa mais de uma década.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail afirma que o retorno a Itu representa a retomada de uma parceria construída ao longo dos anos e destaca a importância da cidade para a história da organização.
"Estou muito feliz por voltar com o Jungle Fight para Itu, que sempre foi uma das casas do evento. Vamos mostrar as belezas naturais dessa cidade lindíssima, realizar as eliminatórias do Jungle na sexta-feira e dar oportunidade para atletas da região lutarem no card de sábado. Agradeço a parceria e a amizade de muitos anos com o prefeito Herculano Passos, um dos grandes embaixadores do Jungle Fight e um entusiasta do esporte como instrumento de inclusão social".
Parceiro de longa data da organização, o prefeito Herculano Passos destaca que o evento amplia a visibilidade do município e gera benefícios que vão além do esporte.
"Meu agradecimento ao amigo Wallid Ismail, um grande parceiro que, por meio do esporte, promove a cidade, os atletas e toda a área social. Promove saúde, cria oportunidades para os nossos jovens, valoriza os atletas e ainda fomenta o turismo, movimenta a economia e coloca Itu em destaque no cenário nacional e internacional. Tenho certeza de que o Jungle Fight Itu será um sucesso. Vamos juntos fazer mais esse grande evento acontecer em uma Itu gigante".
Confira o card completo do evento (sujeito a alterações):
Jungle Fight 153
Ginásio Prudente de Moraes, Itu, São Paulo (SP)
25 de julho de 2026
84kg: Oton Jasse (RJ) x João Dantas (SP)
61kg: Tiago Pereira de Souza (MA) x Jhonatha Frazão (RJ)
57kg: Amanda Vargas (RJ) x Brena Cardoso (RJ)
84kg: Luiz Henrique (SP) x Neemias Santana (MG)
77kg: Lucas Hodak (MG) x Thiago Goularte (RJ)
57kg: Douglas da Silva Feitosa (SP) x Guilherme Alves (SP)
70kg: Gustavo Henrique (RJ) x Matheus Moraes Lima (BA)
77kg: Wilson Barbosa (BA) x Artur Vinícius Trindade dos Santos (RN)
77kg: Lucas Campos (SP) x Igor Delesposti Zanuncio (ES)
66kg: Johnny "The Animal" (SE) x Manoel Aranha (PA)
66kg: Kevin Camargo (SP) x Caio "Viking" (SE)
70kg: Ofir Pereira de Lima Neto (SP) x Max Yuri Lima Silveira (RJ)
61kg: Anderson Gabriel Santos Viana Ribeiro (SP) x Thiago Ferreira Santos (SP)
57kg: Peter Correa (RJ) x Vinícius Santos (SP)
52kg: Alana Viduani (SP) x Giovanna Sardinha Pontes (MG)
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