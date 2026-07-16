Premiação para equipes será atrativo na World Cup 2026 (Foto: @fotografogabri_)
Presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, Rogério Gavazza acredita que a expectativa é das melhores após o sucesso da primeira edição do campeonato, no ano passado. "A expectativa é ótima, principalmente depois do sucesso da primeira World Cup. Esperamos atrair ainda mais atletas e, por ser uma competição com peso 3 no ranking, acredito que teremos disputas de altíssimo nível", destacou.
Na classificação por equipes, a campeã receberá 1.000 euros, a vice-campeã 500 euros e a terceira colocada 300 euros. Segundo Gavazza, a iniciativa busca reconhecer o trabalho desenvolvido diariamente pelas academias.
"Entendemos que essa premiação vai atrair ainda mais equipes, pois é uma forma de dar retorno aos professores e líderes que trabalham durante todo o ano em prol das suas academias. Também é uma maneira de valorizar as equipes que vêm realizando um trabalho diferenciado em Portugal", afirmou.
Com inscrições abertas no site www.isbjja.com e peso 3, a World Cup terá papel decisivo na corrida pelo ranking do Circuito Nacional Português 2026. Embalada pelo crescimento das etapas anteriores, a competição promete reunir algumas das principais equipes da Europa em mais um grande espetáculo do Jiu-Jitsu internacional.
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