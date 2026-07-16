Premiação para equipes será atrativo na World Cup 2026 - (Foto: @fotografogabri_)

Premiação para equipes será atrativo na World Cup 2026 (Foto: @fotografogabri_)

Publicado 16/07/2026 08:00

A pouco menos de dois meses da World Cup, principal competição do Circuito Nacional Português 2026, a ISBJJA anunciou uma novidade que promete aumentar ainda mais a disputa entre as equipes. Marcado para o dia 12 de setembro, em Cascais, o evento - que tem inscrições abertas - passa a distribuir uma premiação em dinheiro para os três melhores times, reforçando a valorização dos atletas e professores que movimentam o Jiu-Jitsu em Portugal.



Presidente da CBJJD e vice da ISBJJA, Rogério Gavazza acredita que a expectativa é das melhores após o sucesso da primeira edição do campeonato, no ano passado. "A expectativa é ótima, principalmente depois do sucesso da primeira World Cup. Esperamos atrair ainda mais atletas e, por ser uma competição com peso 3 no ranking, acredito que teremos disputas de altíssimo nível", destacou.