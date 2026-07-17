Par de luvas de Boxe voltou ao mercado de colecionadores avaliado em aproximadamente US$ 40 mil - (Foto: Louis Vuitton)

Par de luvas de Boxe voltou ao mercado de colecionadores avaliado em aproximadamente US$ 40 mil (Foto: Louis Vuitton)

Publicado 17/07/2026 07:00 | Atualizado 17/07/2026 17:56

Em 2014, um dos maiores nomes da moda mundial ajudou a mudar a percepção sobre os esportes de combate. Para celebrar o tradicional Monogram da Louis Vuitton, o estilista Karl Lagerfeld criou o Punching Trunk, um conjunto composto por baú, saco de pancadas, suporte, luvas, mala de transporte e tapete de treino.



Foram produzidas apenas 25 unidades, vendidas por cerca de US$ 175 mil cada. Anos depois, um par das luvas voltou ao mercado de colecionadores avaliado em aproximadamente US$ 40 mil, reforçando o status do projeto como uma das colaborações mais emblemáticas entre esporte e luxo.



Mais do que uma ação de marketing, a iniciativa marcou uma mudança na forma como o universo das lutas passou a ser percebido. Equipamentos que durante décadas eram vistos exclusivamente como itens de treinamento passaram a ocupar espaço entre peças de design, colecionismo e alto padrão.

Estilista Karl Lagerfeld criou o Punching Trunk (Foto: Louis Vuitton)

Para Ricardo Santana, que atua há mais de duas décadas no desenvolvimento de equipamentos para esportes de combate, aquele projeto simbolizou uma transformação muito maior do que a criação de um produto exclusivo.



"Muita gente olha para esse conjunto e enxerga apenas um preço elevado. Eu vejo um marco. Foi a confirmação de que o Boxe havia conquistado um espaço que durante décadas parecia impossível", afirma.



Segundo ele, a evolução dos esportes de combate acompanhou uma transformação cultural. As artes marciais deixaram de ser vistas apenas como defesa pessoal, ganharam espaço como esporte de alto rendimento, tornaram-se entretenimento global e hoje movimentam uma indústria bilionária.



"As luvas deixaram de ser apenas equipamentos esportivos. Hoje elas carregam história, identidade e tradição. Dividem espaço com relógios, carros, obras de arte e outros objetos de coleção".



Na avaliação de Ricardo, essa valorização abre uma oportunidade importante para países que ajudaram a construir a história das artes marciais modernas - especialmente o Brasil.



"O Brasil tem algo que nenhum concorrente consegue comprar: autoridade de origem. A faixa que o mundo inteiro amarra na cintura tem sotaque brasileiro. O desafio agora é transformar essa autoridade em valor de marca". Para Ricardo Santana, que atua há mais de duas décadas no desenvolvimento de equipamentos para esportes de combate, aquele projeto simbolizou uma transformação muito maior do que a criação de um produto exclusivo."Muita gente olha para esse conjunto e enxerga apenas um preço elevado. Eu vejo um marco. Foi a confirmação de que o Boxe havia conquistado um espaço que durante décadas parecia impossível", afirma.Segundo ele, a evolução dos esportes de combate acompanhou uma transformação cultural. As artes marciais deixaram de ser vistas apenas como defesa pessoal, ganharam espaço como esporte de alto rendimento, tornaram-se entretenimento global e hoje movimentam uma indústria bilionária."As luvas deixaram de ser apenas equipamentos esportivos. Hoje elas carregam história, identidade e tradição. Dividem espaço com relógios, carros, obras de arte e outros objetos de coleção".Na avaliação de Ricardo, essa valorização abre uma oportunidade importante para países que ajudaram a construir a história das artes marciais modernas - especialmente o Brasil."O Brasil tem algo que nenhum concorrente consegue comprar: autoridade de origem. A faixa que o mundo inteiro amarra na cintura tem sotaque brasileiro. O desafio agora é transformar essa autoridade em valor de marca".

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O empresário e praticante de artes marciais acredita que o mercado internacional começa a enxergar os equipamentos de combate da mesma forma que outros segmentos passaram a valorizar produtos com forte identidade cultural, design e acabamento artesanal.



"Uma luva nunca é apenas couro, espuma e costura. Ela carrega a história de quem treinou, competiu e dedicou a vida ao esporte", refletiu. O empresário e praticante de artes marciais acredita que o mercado internacional começa a enxergar os equipamentos de combate da mesma forma que outros segmentos passaram a valorizar produtos com forte identidade cultural, design e acabamento artesanal."Uma luva nunca é apenas couro, espuma e costura. Ela carrega a história de quem treinou, competiu e dedicou a vida ao esporte", refletiu.

Ricardo (á direita) é um dos grandes incentivadores dos esportes de combate no Brasil (Foto: Reprodução)

Para Ricardo, foi exatamente essa leitura que Karl Lagerfeld conseguiu fazer ao criar o Punching Trunk. "Ele não desenhou apenas um saco de pancadas. Transformou um símbolo do Boxe em uma obra de arte para colecionadores. Essa visão mostra que equipamentos de artes marciais podem unir desempenho, artesanato, design e emoção".



Enquanto o mercado de luxo continua incorporando referências do universo esportivo, Ricardo acredita que a evolução dos esportes de combate ainda está longe do limite.



"O verdadeiro luxo não está apenas na exclusividade. Está na história que um objeto é capaz de contar. E acredito que estamos apenas no começo dessa transformação". Para Ricardo, foi exatamente essa leitura que Karl Lagerfeld conseguiu fazer ao criar o Punching Trunk. "Ele não desenhou apenas um saco de pancadas. Transformou um símbolo do Boxe em uma obra de arte para colecionadores. Essa visão mostra que equipamentos de artes marciais podem unir desempenho, artesanato, design e emoção".Enquanto o mercado de luxo continua incorporando referências do universo esportivo, Ricardo acredita que a evolução dos esportes de combate ainda está longe do limite."O verdadeiro luxo não está apenas na exclusividade. Está na história que um objeto é capaz de contar. E acredito que estamos apenas no começo dessa transformação".