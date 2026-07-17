LFA vai agitar Brasília com grande evento - (Foto: Divulgação)

LFA vai agitar Brasília com grande evento (Foto: Divulgação)

Publicado 17/07/2026 07:00 | Atualizado 17/07/2026 07:31

O LFA 238 - Distrito 1 terá Brasília como protagonista dentro do cage. Marcado para o dia 31 de julho, na Arena Nilson Nelson, o evento reunirá oito atletas do Distrito Federal no card, incluindo o peso-galo Herbeth Sousa na luta principal, mostrando a força dos talentos da capital na principal vitrine do MMA mundial.

A luta principal será do peso-galo Herbeth Sousa. Lutando diante da torcida, ele encara o uruguaio Paulo Portillo. Com 19 vitórias em 21 lutas profissionais, Herbeth defenderá as cores de Brasília e do Brasil em um confronto que pode aproximá-lo de uma disputa de cinturão na organização ou um contrato com o UFC.

O Distrito Federal também estará representado em um duelo entre atletas da casa. Pela divisão dos meio-médios, Gabriel Vinicius enfrentará Claudio Nardo em um confronto que coloca frente a frente dois nomes formados no cenário local.

Outros representantes de Brasília também terão desafios importantes no card. Daniel Araújo encara o paranaense Victor Gabriel pelos pesos-galos. Márcio Cabral enfrenta o maranhense Rômulo Oliveira entre os pesos-médios. No peso-mosca feminino, Ramana Toscanelli mede forças com a paraense Ana Carolina Araújo. Pedro Souza enfrenta o paraense Pedro Ribeiro pela divisão dos leves, enquanto Diego Costa encara o paranaense Ricardo Lemos entre os pesos-moscas.

A presença de atletas do Distrito Federal acompanha a proposta do LFA de oferecer espaço para competidores em ascensão. Reconhecida como a principal porta de entrada para o UFC, a organização reúne lutadores que buscam projeção internacional e a oportunidade de integrar o maior evento de MMA do mundo.

Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão afirmou que Brasília se consolidou como um dos principais polos de formação de atletas do país e destacou a importância da parceria com o Governo do Distrito Federal para fortalecer o esporte.

"Brasília é um verdadeiro celeiro de campeões. Temos atletas muito talentosos e acredito que vários nomes deste card vão representar o Distrito Federal e o Brasil no UFC nos próximos anos. O LFA existe para abrir portas e dar visibilidade a esses lutadores. Também faço questão de agradecer ao secretário de Esporte do Distrito Federal, Renato Junqueira, pelo apoio à realização de mais uma edição do evento e pelo trabalho que vem desenvolvendo no incentivo ao esporte. Essa parceria tem sido fundamental para criar oportunidades para os atletas da capital."

O LFA também confirmou o Meliá Brasil 21 como hotel oficial da edição de Brasília. A parceria foi firmada para oferecer melhores condições de hospedagem a atletas, treinadores e demais integrantes do evento. Os fãs que pretendem acompanhar o LFA 238 presencialmente também poderão aproveitar uma condição especial, com mais de 20% de desconto nas reservas realizadas através do link https://events.melia.com/pt-br/events/multi-hotel/LFA.

“Para o Meliá Brasil 21, é uma honra ser o hotel oficial do LFA 238. Acreditamos no esporte como uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Receber atletas de alto rendimento em nosso Hotel reforça nosso compromisso em apoiar iniciativas que inspiram pessoas e movimentam Brasília como palco de grandes eventos", enfatizou Yuri Freitas, diretor da Meliá em Brasília.

O LFA 238 - Distrito 1, apresentado pela Monster Energy, será realizado na sexta-feira, 31 de julho, na Arena Nilson Nelson. O card principal será transmitido ao vivo pela ESPN para toda a América Latina, incluindo Brasil, México e Caribe, a partir das 21h. Parte das lutas preliminares também será exibida gratuitamente no canal oficial do LFA no YouTube.

Os ingressos serão distribuídos por meio de ingresso solidário. Para acessar a arquibancada, o público deverá retirar a entrada antecipadamente no seguinte link: https://www.sympla.com.br/evento/lfa-238/3453130 e entregar 1 kg de alimento não perecível na bilheteria da Arena Nilson Nelson no dia do evento. Os portões serão abertos às 16h30.

Confira abaixo o card do evento (sujeito a alterações):

LFA 238

Arena Nilson Nelson, Brasília-DF

31 de julho de 2026

Peso-galo: Herbeth Sousa vs. Paulo Portillo (luta principal)

Peso-pena: Luan Pedroso vs. Wily Pereira

Peso-meio-médio: Claudio Nardo vs. Gabriel Vinicius

Peso-leve: Juan Pablo Vieira vs. Eduardo Terêncio

Peso-galo: Daniel Araújo vs. Victor Gabriel

Peso-médio: Rayan Kadosoe vs. Felipe Rosa

Peso-pena: Aristides Vinícius vs. Alexsandro Cangaty

Peso-médio: Marcio Cabral vs. Romulo Oliveira

Peso-mosca: Thiago Taveira vs. Wendrio Chaves

Peso-mosca feminino: Ramana Toscanelli vs. Carol Araujo

Peso-galo: Neto Lopes vs. Almir Augusto

Peso-leve: Pedro Souza vs. Pedro Ribeiro

Peso-mosca: Diego Costa vs. Ricardo Lemos

Peso-palha feminino: Julia Barros vs. Amanda Rafaela