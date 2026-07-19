Jon Jones afirma que ainda possui vínculo contratual com o UFC e diz que avaliará uma eventual proposta de luta(Foto: Reprodução/Instagram)
Jon Jones mantém possibilidade de retorno ao UFC e revela que segue em programa antidoping
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