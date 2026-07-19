Jon Jones afirma que ainda possui vínculo contratual com o UFC e diz que avaliará uma eventual proposta de luta - (Foto: Reprodução/Instagram)

Jon Jones afirma que ainda possui vínculo contratual com o UFC e diz que avaliará uma eventual proposta de luta(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 19/07/2026 10:00

A aposentadoria de Jon Jones pode não ser definitiva. Pouco mais de um ano depois de anunciar sua saída do MMA profissional, o ex-campeão dos meio-pesados e dos pesos-pesados voltou a alimentar especulações sobre um possível retorno ao UFC. Em entrevista recente à “Ring Magazine”, o norte-americano admitiu que ainda existe a possibilidade de voltar ao octógono caso receba uma proposta que desperte seu interesse.

Mesmo afastado das competições desde a defesa de cinturão contra Stipe Miocic, em novembro de 2024, “Bones” explicou que segue vinculado contratualmente ao Ultimate e ressaltou que a organização ainda pode lhe oferecer novos combates. Segundo ele, qualquer decisão sobre uma volta dependerá exclusivamente do momento em que esse convite acontecer.

“A porta está aberta… O UFC tem a obrigação contratual de me oferecer algumas lutas por ano. Quando eu receber uma oferta de luta, isso vai ser ótimo. Vamos ver como eu me sinto”, disse o americano.

Outro fator que reforça a possibilidade de um retorno é a permanência de Jon Jones no programa antidoping do UFC. O ex-campeão revelou que continua sendo submetido aos protocolos de testagem, o que facilitaria sua volta caso decida aceitar uma nova luta no futuro.

“Eu ainda estou no sistema de testes antidoping do UFC. Se eu receber esse chamado, talvez das instâncias superiores, então terei que responder a esse chamado”, concluiu.

A aposentadoria de Jon Jones foi oficializada por Dana White após uma trajetória histórica no Ultimate. Considerado por muitos como um dos maiores lutadores de todos os tempos, “Bones” dominou a divisão dos meio-pesados durante mais de uma década antes de conquistar também o cinturão dos pesos-pesados. Com sua saída, Tom Aspinall foi reconhecido como campeão linear da categoria.

Embora não tenha estabelecido qualquer prazo para voltar a competir, o discurso adotado por Jones deixa claro que um retorno está longe de ser descartado. Agora, a expectativa gira em torno de uma eventual proposta do UFC e da disposição do ex-campeão para iniciar mais um capítulo de sua carreira.