Primeira edição do Turris Invitational nasce com proposta de aproximar atletas, patrocinadores, empresários e a mídia especializada (Foto: Dai Bueno)
Em entrevista ao Recorte da Luta, Isaque afirmou que o evento representa uma oportunidade importante para atletas das faixas-coloridas conquistarem visibilidade e vivenciarem uma estrutura profissional, normalmente restrita às grandes competições: “Esse tipo de evento é muito importante para quem ainda está nas faixas-coloridas. É uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, competir em uma grande estrutura e ganhar visibilidade. Isso faz muita diferença para quem está construindo a carreira.”
Aos 15 anos, Isaque Lima já desponta como um dos atletas mais promissores do Jiu-Jitsu mundial. Nascido em Manaus e atualmente radicado em Jundiaí (SP), o representante da BJJ College acumula títulos expressivos e resultados que o colocam entre os principais nomes da nova geração.
Recentemente, a promessa da arte suave chamou a atenção da comunidade ao conquistar o ouro no ADCC Open de Balneário Camboriú (SC), competindo na categoria adulto. Ainda em fase de transição para as principais competições da carreira, Isaque superou atletas mais experientes, incluindo faixas-pretas e faixa-marrom, demonstrando maturidade técnica e personalidade diante de adversários de alto nível.
Formado desde os quatro anos pelo pai, o faixa-preta Thiago Lima, Isaque construiu uma trajetória sólida nas categorias de base, com títulos do ADCC Youth, Sul-Americano da IBJJF, Brasileiro da CBJJD, além de conquistas expressivas no Judô e no No-Gi. Atualmente, inicia um novo capítulo da carreira já como faixa-azul, mantendo a expectativa de seguir entre os protagonistas da modalidade nos próximos anos.
Durante a entrevista, o jovem também fez questão de destacar o trabalho desenvolvido por Eduardo Turris junto aos atletas da base. Segundo Isaque, o apoio oferecido ao longo dos últimos anos demonstra um compromisso verdadeiro com o crescimento do esporte: “O Eduardo faz um trabalho muito importante com os atletas da base. Ele acredita na gente antes mesmo de muitos resultados aparecerem. Ter pessoas investindo e criando oportunidades como essa fortalece o Jiu-Jítsu e incentiva toda uma nova geração.”
A primeira edição do Turris Invitational nasce justamente com essa proposta: aproximar atletas, patrocinadores, empresários e a mídia especializada em um ambiente voltado ao fortalecimento da modalidade. Além das lutas casadas, o evento contará com um GP No-Gi com premiação em dinheiro e reunirá competidores das categorias kids, juvenil, adulto e master, tendo como um de seus principais pilares a valorização dos novos talentos.
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