Primeira edição do Turris Invitational nasce com proposta de aproximar atletas, patrocinadores, empresários e a mídia especializada - (Foto: Dai Bueno)

Primeira edição do Turris Invitational nasce com proposta de aproximar atletas, patrocinadores, empresários e a mídia especializada (Foto: Dai Bueno)

Publicado 18/07/2026 10:00

O Turris Invitational, que acontece no dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, reunirá alguns dos principais nomes do Jiu-Jítsu brasileiro em uma noite de GP No-Gi e lutas casadas. Entre os atletas confirmados está Isaque Lima, um dos maiores talentos da nova geração da modalidade, que destacou a importância da iniciativa idealizada por Eduardo Turris para a valorização dos competidores em formação.



Em entrevista ao Recorte da Luta, Isaque afirmou que o evento representa uma oportunidade importante para atletas das faixas-coloridas conquistarem visibilidade e vivenciarem uma estrutura profissional, normalmente restrita às grandes competições: “Esse tipo de evento é muito importante para quem ainda está nas faixas-coloridas. É uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, competir em uma grande estrutura e ganhar visibilidade. Isso faz muita diferença para quem está construindo a carreira.”