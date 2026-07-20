Sétima edição do R1 Fighting Series contará com duas lutas profissionais e cinco confrontos amadores - (Foto: Divulgação)

Sétima edição do R1 Fighting Series contará com duas lutas profissionais e cinco confrontos amadores (Foto: Divulgação)

Publicado 20/07/2026 16:00 | Atualizado 20/07/2026 21:22

O R1 Fighting Series 7 será uma das principais atrações da semana do LFA 238: Distrito 1, em Brasília. Marcado para o dia 29 de julho, na Arena Nilson Nelson, o evento abre espaço para atletas em início de carreira e oferece a mesma estrutura utilizada pelo LFA, proporcionando aos competidores uma experiência semelhante à dos grandes eventos internacionais de MMA.



Criado para revelar novos talentos, o R1 Fighting Series reúne lutadores profissionais e amadores em um ambiente com padrão de produção, organização e transmissão equivalente ao do LFA. O objetivo é preparar os atletas para os desafios das principais organizações do mundo, permitindo que desenvolvam a carreira de forma gradual.