Sétima edição do R1 Fighting Series contará com duas lutas profissionais e cinco confrontos amadores (Foto: Divulgação)
Criado para revelar novos talentos, o R1 Fighting Series reúne lutadores profissionais e amadores em um ambiente com padrão de produção, organização e transmissão equivalente ao do LFA. O objetivo é preparar os atletas para os desafios das principais organizações do mundo, permitindo que desenvolvam a carreira de forma gradual.
A sétima edição contará com duas lutas profissionais e cinco confrontos amadores, podendo receber mais um combate. O card também terá forte presença de atletas do Distrito Federal, que terão a oportunidade de competir diante da torcida local.
Na luta principal, os pesos-pesados Rogério Alves e Marlon Santos medem forças. O card profissional ainda contará com o duelo entre os meio-médios Samuel Gomes e Jaime Souza.
Para o vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, investir em eventos de base é essencial para o desenvolvimento do esporte.
"Grandes atletas não surgem por acaso. Eles precisam de oportunidades, de uma estrutura profissional e do tempo necessário para evoluir. O R1 Fighting Series nasceu com esse propósito, oferecendo espaço para atletas amadores e profissionais crescerem sem pular etapas. Quando chegam ao LFA ou ao UFC, eles já conhecem a rotina dos grandes eventos e conseguem apresentar um desempenho compatível com esse nível de exigência. Investir na base é investir no futuro do MMA brasileiro".
O R1 Fighting Series VII será transmitido ao vivo pelo canal oficial da organização no YouTube. O acesso do público será feito por meio do ingresso solidário utilizado durante toda a semana do LFA 238: Distrito 1. A entrada deve ser retirada antecipadamente através do link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-238/3453130 e validada com a doação de um quilo de alimento não perecível na Arena Nilson Nelson.
Confira abaixo o card do evento (sujeito a alterações):
R1 Fighting Series 7
Arena Nilson Nelson, Brasília (DF)
Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Card profissional
Peso-pesado: Rogério Alves vs. Marlon Santos
Peso-meio-médio: Samuel Gomes vs. Jaime Souza
Card amador
Peso-mosca: Enzo Valadares vs. Pedro Pereira
Peso-meio-médio: Gilvan Junior vs. Vitor Januzzi
Peso-pena: Alerrandro Gomes vs. Gustavo Barros
Peso-leve: Max Arthur vs. Guilherme Rodrigues
Peso-combinado até 74 kg: Fabio William vs. Rodrigo Mendes
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