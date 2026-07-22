Wallace Moraes e Abner Teixeira: duas referências do Boxe brasileiro - (Foto: Outboxing Fight Night)

Wallace Moraes e Abner Teixeira: duas referências do Boxe brasileiro (Foto: Outboxing Fight Night)

Publicado 22/07/2026 09:00

Ao longo da história, o Boxe sempre esteve diretamente ligado à resistência, à superação e à busca por oportunidades. No Brasil, grandes nomes como Acelino "Popó" Freitas, Robson Conceição e Abner Teixeira - entre outros - ajudaram a consolidar a modalidade, mas a participação da população negra vai muito além dos títulos. Para Wallace Moraes, ex-pugilista profissional e idealizador do Outboxing Fight Night, o esporte continua sendo uma das principais ferramentas de transformação social nas periferias brasileiras.



Com uma trajetória construída dentro dos ringues antes de assumir a organização do Outboxing Fight Night, Wallace conhece de perto os desafios enfrentados por quem tenta viver do esporte. Hoje, à frente de um dos eventos que mais cresce no Boxe nacional e internacional, ele acredita que a modalidade continua sendo um espaço de oportunidades para quem busca mudar de vida.



"O Boxe é um espaço para todos. E aqui você, negro, encontra uma oportunidade de se libertar das correntes e seguir vencendo todos os dias, superando as estatísticas".

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Segundo Wallace, embora o cenário tenha evoluído nos últimos anos, principalmente com o surgimento de mais projetos sociais, ainda existe uma longa caminhada para que atletas negros tenham acesso às mesmas condições de desenvolvimento. Para ele, faltam investimentos, incentivo e melhores estruturas para que talentos das periferias possam competir em igualdade de condições.



A própria trajetória do empresário e ex-atleta ajuda a explicar essa visão. Wallace conta que precisou provar seu valor diversas vezes para conquistar respeito dentro do Boxe. "Sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Enquanto muitos apareciam apenas quando tinham luta marcada, eu estava ali todos os dias. Mesmo assim, muitas vezes precisei mostrar mais do que os outros para conquistar oportunidades", relembrou.



Além da dedicação, ele também enfrentou episódios de preconceito ao longo da carreira. Wallace conta que sofreu bullying, ouviu piadas racistas e precisou aprender a transformar essas experiências em combustível para seguir em frente. "Sendo negro, muitas vezes você sente que precisa fazer dez vezes mais para ser reconhecido. O esporte me ensinou que eu pertencia àquele lugar e que, com trabalho, poderia construir a minha própria história".



Outboxing e a valorização dos atletas Segundo Wallace, embora o cenário tenha evoluído nos últimos anos, principalmente com o surgimento de mais projetos sociais, ainda existe uma longa caminhada para que atletas negros tenham acesso às mesmas condições de desenvolvimento. Para ele, faltam investimentos, incentivo e melhores estruturas para que talentos das periferias possam competir em igualdade de condições.A própria trajetória do empresário e ex-atleta ajuda a explicar essa visão. Wallace conta que precisou provar seu valor diversas vezes para conquistar respeito dentro do Boxe. "Sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair dos treinos. Enquanto muitos apareciam apenas quando tinham luta marcada, eu estava ali todos os dias. Mesmo assim, muitas vezes precisei mostrar mais do que os outros para conquistar oportunidades", relembrou.Além da dedicação, ele também enfrentou episódios de preconceito ao longo da carreira. Wallace conta que sofreu bullying, ouviu piadas racistas e precisou aprender a transformar essas experiências em combustível para seguir em frente. "Sendo negro, muitas vezes você sente que precisa fazer dez vezes mais para ser reconhecido. O esporte me ensinou que eu pertencia àquele lugar e que, com trabalho, poderia construir a minha própria história".

Hoje, Wallace comanda o Outboxing Fight Night ao lado da esposa, Patrícia (Foto: Divulgação)

Na avaliação do fundador do Outboxing Fight Night - ao lado da esposa Patrícia Rovarotto -, o Boxe possui um papel que vai muito além da competição. "O negro já nasce lutando, infelizmente. E o esporte é acolhedor, inclusivo e faz com que você seja reconhecido pelo atleta que é. Por isso encontramos tantos negros no Boxe servindo de inspiração para outras pessoas".



Esse compromisso com a valorização dos atletas também se tornou uma das marcas do Outboxing Fight Night. Wallace explica que o projeto nasceu com o objetivo de resgatar a tradição da nobre arte, oferecendo aos profissionais uma estrutura compatível com a importância que eles têm para o espetáculo. "A Outboxing quer resgatar a nobreza do Boxe e mostrar que o atleta precisa ser valorizado".



Para ele, essa valorização passa por todos os detalhes da organização. "Aqui os atletas são tratados com respeito e carinho. Eles são as verdadeiras celebridades do evento. E, para um homem negro estar à frente de um projeto como esse e poder proporcionar isso aos atletas, é algo maravilhoso".



Além da estrutura, Wallace acredita que eles ajudam a impulsionar mudanças em todo o cenário nacional. "A Outboxing vem fomentando muito o Boxe nacional, principalmente por meio da valorização dos atletas, dos negros, das mulheres e dos veteranos. Somos um espaço para todos, mas, por eu ser negro e estar à frente desse projeto, acredito que muitas pessoas se espelham na minha trajetória e passam a enxergar que também podem vencer".



Ao falar sobre a nova geração, ele deixa uma mensagem que resume sua filosofia dentro e fora dos ringues. Segundo Wallace Moraes, respeito, disciplina e dedicação continuam sendo os pilares para qualquer atleta, mas é preciso que cada um reconheça o próprio valor. "Os atletas são uma empresa. Eles não são pobres coitados, como muitas vezes são tratados. Eles precisam ser valorizados como profissionais e entender que, com trabalho e dedicação, podem construir a própria carreira e conquistar o lugar que merecem", conclui. Na avaliação do fundador do Outboxing Fight Night - ao lado da esposa Patrícia Rovarotto -, o Boxe possui um papel que vai muito além da competição. "O negro já nasce lutando, infelizmente. E o esporte é acolhedor, inclusivo e faz com que você seja reconhecido pelo atleta que é. Por isso encontramos tantos negros no Boxe servindo de inspiração para outras pessoas".Esse compromisso com a valorização dos atletas também se tornou uma das marcas do Outboxing Fight Night. Wallace explica que o projeto nasceu com o objetivo de resgatar a tradição da nobre arte, oferecendo aos profissionais uma estrutura compatível com a importância que eles têm para o espetáculo. "A Outboxing quer resgatar a nobreza do Boxe e mostrar que o atleta precisa ser valorizado".Para ele, essa valorização passa por todos os detalhes da organização. "Aqui os atletas são tratados com respeito e carinho. Eles são as verdadeiras celebridades do evento. E, para um homem negro estar à frente de um projeto como esse e poder proporcionar isso aos atletas, é algo maravilhoso".Além da estrutura, Wallace acredita que eles ajudam a impulsionar mudanças em todo o cenário nacional. "A Outboxing vem fomentando muito o Boxe nacional, principalmente por meio da valorização dos atletas, dos negros, das mulheres e dos veteranos. Somos um espaço para todos, mas, por eu ser negro e estar à frente desse projeto, acredito que muitas pessoas se espelham na minha trajetória e passam a enxergar que também podem vencer".Ao falar sobre a nova geração, ele deixa uma mensagem que resume sua filosofia dentro e fora dos ringues. Segundo Wallace Moraes, respeito, disciplina e dedicação continuam sendo os pilares para qualquer atleta, mas é preciso que cada um reconheça o próprio valor. "Os atletas são uma empresa. Eles não são pobres coitados, como muitas vezes são tratados. Eles precisam ser valorizados como profissionais e entender que, com trabalho e dedicação, podem construir a própria carreira e conquistar o lugar que merecem", conclui.