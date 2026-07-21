McGregor quer voltar a lutar no meio do ano que vem - (Foto: Reprodução/UFC)

McGregor quer voltar a lutar no meio do ano que vem (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 21/07/2026 16:00 | Atualizado 21/07/2026 17:14

Conor McGregor finalmente revelou a extensão da grave lesão sofrida em seu retorno ao UFC. Pouco mais de uma semana após deixar o octógono do UFC 329 com uma séria contusão no joelho direito, o ex-campeão peso-pena e peso-leve confirmou que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e também lesionou o menisco durante o combate contra Max Holloway, realizado em Las Vegas (EUA).



A atualização foi feita no último domingo (19), por meio das redes sociais do próprio irlandês. Em uma mensagem direcionada aos fãs, McGregor mostrou confiança na recuperação e revelou que já iniciou o processo de reabilitação. Além disso, estabeleceu uma meta para voltar a competir: o verão de 2027 no hemisfério norte, período compreendido entre julho e setembro.



“Atualização: Foi uma lesão no LCA e no menisco (…) Com os avanços da medicina regenerativa e os métodos de treinamento aprimorados de hoje, está bem ao meu alcance retornar até o próximo verão. Estou andando sem muletas, sem problemas. Tudo muito positivo (…) Seguimos em frente, sem histórias tristes. Obrigado a todos pelo apoio e votos de melhoras”, escreveu Conor McGregor.