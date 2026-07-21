McGregor quer voltar a lutar no meio do ano que vem (Foto: Reprodução/UFC)
A atualização foi feita no último domingo (19), por meio das redes sociais do próprio irlandês. Em uma mensagem direcionada aos fãs, McGregor mostrou confiança na recuperação e revelou que já iniciou o processo de reabilitação. Além disso, estabeleceu uma meta para voltar a competir: o verão de 2027 no hemisfério norte, período compreendido entre julho e setembro.
“Atualização: Foi uma lesão no LCA e no menisco (…) Com os avanços da medicina regenerativa e os métodos de treinamento aprimorados de hoje, está bem ao meu alcance retornar até o próximo verão. Estou andando sem muletas, sem problemas. Tudo muito positivo (…) Seguimos em frente, sem histórias tristes. Obrigado a todos pelo apoio e votos de melhoras”, escreveu Conor McGregor.
A postura otimista do irlandês contrasta com a cautela demonstrada pelo presidente do UFC. Em declarações recentes, Dana White evitou projetar qualquer plano envolvendo o retorno de McGregor, ressaltando que uma lesão desse porte costuma exigir um longo período de recuperação antes que o atleta possa voltar a competir em alto nível.
Aos 38 anos, "The Notorious" tenta superar mais um momento delicado de sua carreira. O duelo contra Holloway marcava sua primeira luta em cinco anos, mas terminou de forma dramática após apenas 69 segundos, quando o irlandês sofreu a lesão ao aterrissar de maneira irregular depois de tentar aplicar um chute voador. Apesar do revés e da nova cirurgia pela frente, o ex-campeão garante que continua motivado para voltar ao octógono e encerrar seu contrato com o UFC dentro da jaula.
Confira abaixo o pronunciamento de Conor McGregor na íntegra:
“Atualização: Foi uma lesão no LCA e no menisco. É a mesma lesão da primeira luta contra Holloway, só que desta vez na perna oposta. Bastante chocante. Voltei a competir em 9 meses para lutar contra Diego Brandão naquela época. Com os avanços da medicina regenerativa e os métodos de treinamento aprimorados de hoje, está bem ao meu alcance retornar até o próximo verão.
Estou andando sem muletas. Fiz exercícios na máquina de extensão de perna outro dia, sem problemas. Então, consigo andar sem ajuda e ativar o quadríceps com resistência. Tudo muito positivo. Estou com disciplina máxima e a mantenho desde a luta.
Será que me salvei de algo pior? Acredito que sim. Eu teria ido à festa pós-luta como “o cara”, e quem sabe o que teria acontecido. Acredito que fui salvo. Obrigado, Deus! Seguimos em frente, sem histórias tristes. Obrigado a todos pelo apoio e votos de melhoras. Sua saúde é sua maior riqueza."
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