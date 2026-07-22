Jon Jones é tido com um das maiores da história do MMA - (Foto: Reprodução/UFC)

Jon Jones é tido com um das maiores da história do MMA(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 22/07/2026 10:00

As recentes declarações de Jon Jones sobre uma possível volta ao UFC reacenderam o debate sobre o futuro do ex-campeão. Apesar de o norte-americano ter deixado em aberto a possibilidade de retornar ao octógono, uma das pessoas mais importantes de sua trajetória no MMA não compartilha do mesmo entusiasmo. Greg Jackson, treinador histórico de "Bones", acredita que o melhor caminho para o atleta é manter a aposentadoria e iniciar um novo capítulo fora das competições.



Em entrevista ao site "MMA Junkie", Greg Jackson explicou que Jon Jones, hoje com 39 anos, já sente os efeitos de décadas dedicadas ao alto rendimento. Segundo o treinador, o ex-campeão convive diariamente com dores, especialmente na região do quadril, fator que reforça sua convicção de que o legado do pupilo já está completo e não precisa ser colocado em risco por um retorno.



“Eu espero que ele não (lute novamente). Ele (Jon Jones) já construiu seu legado. É difícil qualquer um argumentar que ele não é o melhor de todos os tempos. Eu aproveitaria esse legado até o fim. Ele está se saindo bem ajudando o Gable (Steveson). Ele realmente se importa. Ele tem feito um ótimo trabalho como treinador. Esse pode ser o futuro dele, orientar esses jovens talentos promissores, mostrando a eles o caminho. Ele pode (lutar de novo), está afiado como sempre. Mas é um esporte desgastante, e ele treinou muito duro. Então seus quadris doem. Ele já acorda com muita dor. Não é uma coisa fácil de se fazer”, afirmou Jackson.