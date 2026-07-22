Jon Jones é tido com um das maiores da história do MMA(Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista ao site "MMA Junkie", Greg Jackson explicou que Jon Jones, hoje com 39 anos, já sente os efeitos de décadas dedicadas ao alto rendimento. Segundo o treinador, o ex-campeão convive diariamente com dores, especialmente na região do quadril, fator que reforça sua convicção de que o legado do pupilo já está completo e não precisa ser colocado em risco por um retorno.
“Eu espero que ele não (lute novamente). Ele (Jon Jones) já construiu seu legado. É difícil qualquer um argumentar que ele não é o melhor de todos os tempos. Eu aproveitaria esse legado até o fim. Ele está se saindo bem ajudando o Gable (Steveson). Ele realmente se importa. Ele tem feito um ótimo trabalho como treinador. Esse pode ser o futuro dele, orientar esses jovens talentos promissores, mostrando a eles o caminho. Ele pode (lutar de novo), está afiado como sempre. Mas é um esporte desgastante, e ele treinou muito duro. Então seus quadris doem. Ele já acorda com muita dor. Não é uma coisa fácil de se fazer”, afirmou Jackson.
Na visão do veterano treinador, Jon Jones tem demonstrado grande aptidão para a função de mentor, especialmente no trabalho desenvolvido ao lado de Gable Steveson. Para Greg Jackson, a experiência acumulada pelo ex-campeão pode ser mais valiosa na formação da próxima geração de lutadores do que em uma eventual tentativa de ampliar um currículo já considerado histórico.
Mesmo aposentado desde 2025 e sem lutar desde a vitória sobre Stipe Miocic, em novembro de 2024, Jon Jones segue alimentando especulações sobre um possível retorno. Nas últimas semanas, o ex-campeão voltou a abordar o assunto em entrevistas e redes sociais, chegando a afirmar que a porta permanece aberta para uma nova luta. Ainda assim, para Greg Jackson, a melhor decisão continua sendo preservar a saúde e encerrar definitivamente uma carreira que, em sua avaliação, já o colocou entre os maiores nomes da história do MMA.
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