Ricieri Miguel será uma das atrações do Turris Invitational 1 - (Foto: Dai Bueno)

Ricieri Miguel será uma das atrações do Turris Invitational 1 (Foto: Dai Bueno)

Publicado 23/07/2026 08:00 | Atualizado 23/07/2026 18:09

O convite para disputar o Turris Invitational, evento de Jiu-Jitsu que vai acontecer no mês de novembro, no Rio de Janeiro, representa um novo capítulo na trajetória de Ricieri Miguel. Em ascensão no cenário competitivo, o jovem atleta encara a participação no evento como resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e da sequência de boas atuações em competições nacionais e internacionais.



"Todo atleta quer competir onde estão os melhores. Receber um convite como esse mostra que o trabalho está sendo observado, mas também aumenta a responsabilidade de entregar uma boa luta", afirmou o faixa-azul.



Nos últimos anos, eventos profissionais de lutas casadas passaram a ocupar um espaço cada vez maior no calendário do Jiu-Jitsu. Além dos tradicionais campeonatos organizados por federações, essas competições profissionais e de lutas casadas oferecem aos atletas novas oportunidades de visibilidade e de projeção dentro da modalidade.



Para Ricieri Miguel, integrar um card desse nível é consequência de um processo construído diariamente, dentro e fora dos tatames.



"Independentemente do evento, minha preocupação continua sendo evoluir e fazer boas lutas. O reconhecimento acaba sendo consequência do trabalho realizado todos os dias", destacou o atleta.



O crescimento desse modelo de competição também ampliou as possibilidades para atletas que buscam consolidar a carreira. Além da exposição proporcionada pelas transmissões ao vivo e pela produção de conteúdo, os eventos profissionais têm atraído patrocinadores e criado novas oportunidades para competidores que se destacam em grandes apresentações.



Nesse contexto, o Turris Invitational, evento idealizado pelo advogado Eduardo Turris, reúne alguns dos principais nomes da modalidade e jovens promessas do Jiu-Jitsu, e busca consolidar seu espaço entre os eventos profissionais do calendário nacional, oferecendo confrontos de alto nível e valorizando o desempenho técnico dos atletas convidados.