Ricieri Miguel será uma das atrações do Turris Invitational 1 (Foto: Dai Bueno)
"Todo atleta quer competir onde estão os melhores. Receber um convite como esse mostra que o trabalho está sendo observado, mas também aumenta a responsabilidade de entregar uma boa luta", afirmou o faixa-azul.
Nos últimos anos, eventos profissionais de lutas casadas passaram a ocupar um espaço cada vez maior no calendário do Jiu-Jitsu. Além dos tradicionais campeonatos organizados por federações, essas competições profissionais e de lutas casadas oferecem aos atletas novas oportunidades de visibilidade e de projeção dentro da modalidade.
Para Ricieri Miguel, integrar um card desse nível é consequência de um processo construído diariamente, dentro e fora dos tatames.
"Independentemente do evento, minha preocupação continua sendo evoluir e fazer boas lutas. O reconhecimento acaba sendo consequência do trabalho realizado todos os dias", destacou o atleta.
O crescimento desse modelo de competição também ampliou as possibilidades para atletas que buscam consolidar a carreira. Além da exposição proporcionada pelas transmissões ao vivo e pela produção de conteúdo, os eventos profissionais têm atraído patrocinadores e criado novas oportunidades para competidores que se destacam em grandes apresentações.
Nesse contexto, o Turris Invitational, evento idealizado pelo advogado Eduardo Turris, reúne alguns dos principais nomes da modalidade e jovens promessas do Jiu-Jitsu, e busca consolidar seu espaço entre os eventos profissionais do calendário nacional, oferecendo confrontos de alto nível e valorizando o desempenho técnico dos atletas convidados.
Para Ricieri Miguel, disputar esse tipo de competição representa mais um passo dentro de uma trajetória construída com regularidade e dedicação. O foco, segundo ele, permanece o mesmo.
"O objetivo é sempre evoluir. Cada luta representa uma oportunidade de mostrar meu trabalho e continuar crescendo dentro do esporte."
Mais do que um compromisso no calendário, a participação no Turris Invitational reforça o momento vivido pelo atleta e evidencia o espaço que os eventos profissionais vêm conquistando no desenvolvimento do Jiu-Jítsu competitivo.
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