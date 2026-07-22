Cabo Frio National Open deu sequência ao sucesso do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 (Foto: @fotoclickesportivo)
Dentro dos tatames, as disputas do kids ao master elevaram o nível técnico da competição. Entre as equipes, a GFTeam conquistou o título geral (juvenil, adulto e master), seguida por Game Fight JJ, CheckMat, Black Point JJ e Double Five. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), a Game Fight JJ ficou com o primeiro lugar, à frente de CheckMat, GFTeam, Top Brother e Fit Sid Jacintho.
Líder da GFTeam Bacaxá, Richard Neves comemorou a conquista por equipes e destacou a evolução do esporte na Costa do Sol. "É muito gratificante, para a gente que está no esporte há muito tempo, ver como o Jiu-Jitsu chegou e cresceu na Região dos Lagos. E se a CBJJD continuar com esse trabalho e estrutura, só tende a crescer cada vez mais", afirmou o faixa-preta, já projetando o próximo desafio.
"Vamos com força total para o Saquarema International Cup, nos dias 22 e 23 de agosto, em busca de mais títulos para a GFTeam na quarta etapa do Circuito", completou.
Entre os destaques individuais do Cabo Frio National Open esteve o faixa-azul juvenil Duarte, da equipe Origem BJJ, que faturou ouro duplo. "Muito feliz com a conquista. Me tornei pentacampeão do Circuito Mineirinho aqui em Cabo Frio e é um evento importantíssimo para a região. Agora é seguir evoluindo e em busca do meu sonho de ser campeão mundial na faixa-preta", celebrou o atleta.
Presidente da CBJJD, Rogério Gavazza ressaltou que o sucesso do Cabo Frio National Open é resultado de um projeto iniciado há alguns anos e que vai continuar, principalmente através das parcerias com cidades da Região dos Lagos.
"Tivemos um grande sucesso já desde o primeiro ano, em 2023, com evento em Saquarema. Vimos o potencial da Região dos Lagos e demos início à criação do Circuito Mineirinho Costa do Sol. Cabo Frio comprou a ideia. No ano passado realizamos uma etapa e, neste ano, ampliamos para duas, mantendo o sucesso", destacou.
Com mais uma etapa concluída, a disputa pelo ranking segue completamente aberta e promete fortes emoções até o fim da temporada. O Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 retorna no Saquarema International Cup, nos dias 22 e 23 de agosto, antes do encerramento com o Saquarema Spring National Open, marcado para 17 e 18 de outubro. Mais informações no site www.cbjjd.com.br.
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