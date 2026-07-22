Cabo Frio National Open deu sequência ao sucesso do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 - (Foto: @fotoclickesportivo)

Cabo Frio National Open deu sequência ao sucesso do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026 (Foto: @fotoclickesportivo)

Publicado 22/07/2026 08:00 | Atualizado 22/07/2026 17:02

O Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto voltou a ser palco de um grande dia para o Jiu-Jitsu. No último sábado (18), o Cabo Frio National Open reuniu centenas de atletas de diferentes cidades do Rio de Janeiro na terceira etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026, consolidando a força da modalidade na Região dos Lagos e mantendo o clima de crescimento que vem marcando a temporada da CBJJD.



Dentro dos tatames, as disputas do kids ao master elevaram o nível técnico da competição. Entre as equipes, a GFTeam conquistou o título geral (juvenil, adulto e master), seguida por Game Fight JJ, CheckMat, Black Point JJ e Double Five. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), a Game Fight JJ ficou com o primeiro lugar, à frente de CheckMat, GFTeam, Top Brother e Fit Sid Jacintho.



Líder da GFTeam Bacaxá, Richard Neves comemorou a conquista por equipes e destacou a evolução do esporte na Costa do Sol. "É muito gratificante, para a gente que está no esporte há muito tempo, ver como o Jiu-Jitsu chegou e cresceu na Região dos Lagos. E se a CBJJD continuar com esse trabalho e estrutura, só tende a crescer cada vez mais", afirmou o faixa-preta, já projetando o próximo desafio.



"Vamos com força total para o Saquarema International Cup, nos dias 22 e 23 de agosto, em busca de mais títulos para a GFTeam na quarta etapa do Circuito", completou.



Entre os destaques individuais do Cabo Frio National Open esteve o faixa-azul juvenil Duarte, da equipe Origem BJJ, que faturou ouro duplo. "Muito feliz com a conquista. Me tornei pentacampeão do Circuito Mineirinho aqui em Cabo Frio e é um evento importantíssimo para a região. Agora é seguir evoluindo e em busca do meu sonho de ser campeão mundial na faixa-preta", celebrou o atleta.