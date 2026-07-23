GP de Masters será grande atração do BJJ Stars 19 (Foto: Divulgação)

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A Copa do Mundo de Futebol chegou ao fim no último domingo (19), mas o clima da maior competição de seleções do mundo segue sendo o tom e será o tema do BJJ Stars 19, que será realizado no próximo dia 31 de julho, na Vibra São Paulo, em São Paulo. O já consolidado evento, que é organizado por Fepa Lopes, terá importantes atrações para a edição.

O principal destaque do BJJ Stars 19 será a realização do GP de Masters, em torneio que terá a grandiosa premiação de R$ 200 mil para o atleta master que superar a complicada chave sem limite de peso. Ao todo, serão 16 atletas disputando o prêmio.
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Além do GP de Masters, o card do BJJ Stars contará com a disputa de seis lutas casadas, sendo quatro de kimono e duas sem kimono, com destaque para o combate entre Patricky Pitbull, ex-campeão peso-leve do Bellator, e Renato Moicano, atleta da divisão peso-leve do UFC.

Confira abaixo os atletas confirmados no GP de Masters e as superlotas confirmadas para o evento:

GP de Masters

Rafael Formiga
Leandro Maia
Anderson Cyborg
Lucas Barros
Gregor Gracie
Rodrigo Caporal
Wilson Bueno
Sergio Rios
Luis Marques
Jaime Canuto
Lucas Laet
Wellington Alemão
Horlando Monteiro
Rodrigo Ribeiro
Felipe Carmona
Rafael Lovato

Lutas casadas

Giovanna Carneiro x Lívia Barasine
Patricky Pitbull x Renato Moicano
Suyan Queiroz x Andrei Andrezzo
Diogo Almeida x Roberto Godoi
Marcos Vinicius x Willian Arimura
James Ortiz x Nicolas Vieira