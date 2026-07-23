GP de Masters será grande atração do BJJ Stars 19 - (Foto: Divulgação)

GP de Masters será grande atração do BJJ Stars 19 (Foto: Divulgação)

Publicado 23/07/2026 17:00 | Atualizado 23/07/2026 18:01

A Copa do Mundo de Futebol chegou ao fim no último domingo (19), mas o clima da maior competição de seleções do mundo segue sendo o tom e será o tema do BJJ Stars 19, que será realizado no próximo dia 31 de julho, na Vibra São Paulo, em São Paulo. O já consolidado evento, que é organizado por Fepa Lopes, terá importantes atrações para a edição.



O principal destaque do BJJ Stars 19 será a realização do GP de Masters, em torneio que terá a grandiosa premiação de R$ 200 mil para o atleta master que superar a complicada chave sem limite de peso. Ao todo, serão 16 atletas disputando o prêmio.