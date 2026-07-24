Relação entre Dana White e Anderson Silva ficou desgastada ao longo dos anos (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao "The Pivot", Dana White explicou que o relacionamento começou a se deteriorar quando Anderson Silva acumulou uma sequência negativa de resultados. Segundo o dirigente, diante do momento vivido pelo brasileiro, ele chegou a aconselhar o então atleta do UFC a encerrar sua trajetória no MMA. A sugestão, porém, teria sido interpretada de maneira negativa pelo "Spider".
“O cara é, na sua essência, um lutador e um artista marcial. Lutar é o que ele ama. Ele entrou numa sequência de derrotas (…) e aí eu disse: ‘Hora de se aposentar’. Ele não fala comigo até hoje. Ele me odeia. Ele disse: ‘Quem c*** é você para me dizer que não posso fazer o que amo?’. Às vezes são negócios, mas às vezes se torna pessoal”, afirmou Dana White.
Despedida sem homenagem
Anderson Silva encerrou sua trajetória no UFC em outubro de 2020, quando foi derrotado por Uriah Hall e sofreu seu terceiro revés consecutivo na organização. A despedida chamou atenção pela ausência de uma homenagem oficial ao brasileiro, que durante anos foi uma das principais estrelas da companhia e permaneceu como campeão dos pesos-médios por um longo período.
O encerramento da passagem pelo UFC também teria contribuído para o distanciamento entre Anderson e a organização. Em 2023, quando foi oficialmente induzido ao Hall da Fama do UFC, o brasileiro não compareceu à cerimônia para receber a honraria. Na ocasião, um de seus filhos esteve presente para representá-lo e receber a homenagem em seu nome.
O novo relato de Dana White lança luz sobre uma relação que, segundo o próprio dirigente, teria ultrapassado a esfera profissional e se tornado pessoal. Embora Anderson Silva tenha construído parte significativa de seu legado dentro do UFC, o ex-campeão e o presidente da organização parecem ter seguido caminhos distintos desde o fim da parceria, mantendo uma relação marcada pelo distanciamento.
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