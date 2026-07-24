Relação entre Dana White e Anderson Silva ficou desgastada ao longo dos anos - (Foto: Reprodução)

Relação entre Dana White e Anderson Silva ficou desgastada ao longo dos anos (Foto: Reprodução)

Publicado 24/07/2026 07:30

A relação entre Dana White e Anderson Silva parece estar longe de ser amistosa. Anos após a saída do brasileiro do UFC, o presidente da organização revelou detalhes do desgaste entre os dois e afirmou que o ex-campeão dos pesos-médios ainda guarda ressentimento por uma conversa ocorrida durante a reta final de sua carreira profissional.



Em entrevista ao "The Pivot", Dana White explicou que o relacionamento começou a se deteriorar quando Anderson Silva acumulou uma sequência negativa de resultados. Segundo o dirigente, diante do momento vivido pelo brasileiro, ele chegou a aconselhar o então atleta do UFC a encerrar sua trajetória no MMA. A sugestão, porém, teria sido interpretada de maneira negativa pelo "Spider".



“O cara é, na sua essência, um lutador e um artista marcial. Lutar é o que ele ama. Ele entrou numa sequência de derrotas (…) e aí eu disse: ‘Hora de se aposentar’. Ele não fala comigo até hoje. Ele me odeia. Ele disse: ‘Quem c*** é você para me dizer que não posso fazer o que amo?’. Às vezes são negócios, mas às vezes se torna pessoal”, afirmou Dana White.