Eduardo "Maguila" Martins (ao centro) será uma das atrações da quarta edição do Outboxing Fight Night (Foto: Divulgação)
No OFN3, Maguila superou Diego "Ulfer" Gomes com um nocaute no terceiro round, resultado que, segundo ele, trouxe uma nova dimensão para sua carreira. Conhecido pelo estilo técnico, o atleta de 23 anos acredita que a vitória mostrou ao público uma característica que poucos esperavam.
"Representou que tudo pode acontecer. Eu não estava esperando por um nocaute. Sou um pugilista conhecido pela técnica, então vencer dessa forma na estreia mostrou que também posso surpreender", comemorou.
Agora, o foco está totalmente voltado para o OFN4. Apesar da expectativa em torno de sua segunda luta como profissional, Maguila garante que a mentalidade permanece a mesma: buscar o triunfo e proporcionar um grande espetáculo ao público. "Podem esperar eu perseguindo a vitória mais uma vez. Esse é o meu objetivo. O espetáculo acaba sendo consequência disso".
Ao falar sobre o crescimento do Outboxing Fight Night, voltou a destacar o papel da organização no cenário nacional. Para ele, o evento elevou o padrão do Boxe profissional brasileiro e passou a servir como referência para atletas e promotores. "A Outboxing impôs um nível de excelência que os outros eventos agora precisam oferecer tanto para os atletas quanto para o público", opinou.
Embora ainda esteja no início da carreira profissional, Maguila sabe onde quer chegar - assim como o OFN. O grande sonho é construir um legado dentro da modalidade, mas sem abrir mão de uma evolução consistente. "Quero deixar meu nome na história do Boxe brasileiro e, com a minha trajetória, motivar outras pessoas a seguirem esse caminho. Mas, por enquanto, meu objetivo é crescer no ranking nacional, sem dar passos maiores do que a perna".
Faltando poucos dias para a quarta edição, o pugilista já entrou no clima do evento, que terá o tema "O Chamado da Arena". Animado, Maguila admite que aguardava ansiosamente pela oportunidade de voltar aos ringues.
"Representa felicidade. Eu amei minha estreia, foi uma das melhores sensações que já senti. Já ansiava pelo chamado". Com contrato assinado e confiança em alta, Eduardo "Maguila" Martins chega ao OFN4 disposto a dar mais um passo rumo aos seus objetivos e consolidar seu nome entre as promessas do Boxe profissional brasileiro.
Com ingressos disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/ofn4-outboxing-fight-night-4-edicao/3465722 e transmissão ao vivo através do YouTube @outboxing.official, o OFN4 promete mais uma noite de grandes lutas, apresentações e resgate da nobre arte em 1º de agosto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.