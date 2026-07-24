Eduardo "Maguila" Martins (ao centro) será uma das atrações da quarta edição do Outboxing Fight Night - (Foto: Divulgação)

Eduardo "Maguila" Martins (ao centro) será uma das atrações da quarta edição do Outboxing Fight Night (Foto: Divulgação)

Publicado 24/07/2026 07:00

Depois de chamar atenção ao vencer por nocaute em sua estreia no Boxe profissional, Eduardo "Maguila" Martins já tem um novo compromisso marcado. O pugilista está oficialmente confirmado no Outboxing Fight Night 4, que acontece no dia 1º de agosto, em Rio Claro (SP), e promete voltar ao ringue embalado pela confiança conquistada na terceira edição do evento.



No OFN3, Maguila superou Diego "Ulfer" Gomes com um nocaute no terceiro round, resultado que, segundo ele, trouxe uma nova dimensão para sua carreira. Conhecido pelo estilo técnico, o atleta de 23 anos acredita que a vitória mostrou ao público uma característica que poucos esperavam.



"Representou que tudo pode acontecer. Eu não estava esperando por um nocaute. Sou um pugilista conhecido pela técnica, então vencer dessa forma na estreia mostrou que também posso surpreender", comemorou.