Rio Winter National Open promete mais um fim de semana de grandes disputas do kids ao master - (Foto: ISO)

Rio Winter National Open promete mais um fim de semana de grandes disputas do kids ao master(Foto: ISO)

Publicado 24/07/2026 06:00 | Atualizado 24/07/2026 10:58

A temporada da CBJJD segue em ritmo intenso. Estão abertas as inscrições para o Rio Winter National Open, sexta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, marcada para os dias 29 e 30 de agosto, no CEFAN (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes), no Rio de Janeiro. Até o dia 7 de agosto, atletas e equipes podem garantir participação com desconto no primeiro lote através do site www.cbjjd.com.br.



Tradicional no calendário do Jiu-Jitsu carioca, o Rio Winter National Open promete mais um fim de semana de grandes disputas do kids ao master, reunindo algumas das principais equipes do estado na corrida pelo ranking da temporada. A competição é uma oportunidade importante para quem busca somar pontos e seguir firme na disputa pelas premiações do Circuito Rio Mineirinho.