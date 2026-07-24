Rio Winter National Open promete mais um fim de semana de grandes disputas do kids ao master(Foto: ISO)
Tradicional no calendário do Jiu-Jitsu carioca, o Rio Winter National Open promete mais um fim de semana de grandes disputas do kids ao master, reunindo algumas das principais equipes do estado na corrida pelo ranking da temporada. A competição é uma oportunidade importante para quem busca somar pontos e seguir firme na disputa pelas premiações do Circuito Rio Mineirinho.
Ao longo do ano, os atletas concorrem a passagens internacionais, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team e outras premiações especiais, enquanto as equipes seguem na disputa por benefícios que fortalecem o trabalho desenvolvido nas academias. Em todas as etapas, a CBJJD também realiza o sorteio de 20 quimonos e de uma área de luta de 40m² entre as equipes participantes.
Com a temporada entrando em sua reta decisiva, cada etapa ganha ainda mais importância para quem sonha terminar 2026 entre os destaques do ranking. A expectativa é de casa cheia no CEFAN e de mais uma competição marcada pelo alto nível técnico, organização e valorização dos atletas.
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