Rio Winter National Open promete mais um fim de semana de grandes disputas do kids ao master(Foto: ISO)

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A temporada da CBJJD segue em ritmo intenso. Estão abertas as inscrições para o Rio Winter National Open, sexta etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026, marcada para os dias 29 e 30 de agosto, no CEFAN (Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes), no Rio de Janeiro. Até o dia 7 de agosto, atletas e equipes podem garantir participação com desconto no primeiro lote através do site www.cbjjd.com.br.

Tradicional no calendário do Jiu-Jitsu carioca, o Rio Winter National Open promete mais um fim de semana de grandes disputas do kids ao master, reunindo algumas das principais equipes do estado na corrida pelo ranking da temporada. A competição é uma oportunidade importante para quem busca somar pontos e seguir firme na disputa pelas premiações do Circuito Rio Mineirinho.
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Ao longo do ano, os atletas concorrem a passagens internacionais, bolsas Atleta Mineirinho Gold Team e outras premiações especiais, enquanto as equipes seguem na disputa por benefícios que fortalecem o trabalho desenvolvido nas academias. Em todas as etapas, a CBJJD também realiza o sorteio de 20 quimonos e de uma área de luta de 40m² entre as equipes participantes.

Com a temporada entrando em sua reta decisiva, cada etapa ganha ainda mais importância para quem sonha terminar 2026 entre os destaques do ranking. A expectativa é de casa cheia no CEFAN e de mais uma competição marcada pelo alto nível técnico, organização e valorização dos atletas.