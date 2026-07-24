Luís Miguel vai representar o interior paulista no Turris Invitational(Foto: Dai Bueno)
A convocação chega em um momento de crescimento na carreira do faixa-azul, que vem acumulando resultados expressivos em competições nacionais e internacionais. Entre eles, o destaque no AJP Tour Grand Slam Rio de Janeiro, um dos principais torneios do calendário mundial, além da participação confirmada no ADCC Open Indaiatuba, referência no grappling.
“Muito feliz por ter sido convidado para o Turris Invitational. É uma grande oportunidade, ainda mais para fazer a categoria (juvenil) crescer, porque estamos começando no esporte. É uma grande chance para gerar mais patrocinadores e eventos maiores”, destacou o atleta.
Natural de Ourinhos, Luís Miguel construiu sua trajetória longe dos grandes centros tradicionais do Jiu-Jítsu brasileiro. A evolução técnica e a dedicação aos treinamentos fizeram com que seu nome passasse a figurar entre as promessas da modalidade, levando o nome do interior paulista para eventos cada vez mais relevantes.
Mais do que uma oportunidade de competir, a participação no Turris Invitational representa um novo passo na construção da carreira do atleta. A proposta do evento, voltada à valorização das categorias de base, cria um ambiente onde jovens talentos podem ganhar experiência, ampliar sua exposição e dividir espaço com atletas de destaque nacional.
Ao defender as cores da Lotus Club, Luís Miguel também representa o trabalho desenvolvido por equipes que, mesmo fora dos grandes centros, seguem formando atletas competitivos e contribuindo para o fortalecimento do Jiu-Jítsu brasileiro.
Com o foco voltado para os próximos desafios, o atleta mantém a rotina de treinamentos e chega ao Turris Invitational motivado a aproveitar mais uma oportunidade de evolução dentro da modalidade. O atleta vai fazer uma das superlutas do card e deixou um recado para o seu adversário.
“Estou me preparando bastante, treinando todos os dias, fazendo mais de quatro treinos por dia. Estou fazendo de tudo para ir pra cima e conseguir ganhar. (Sobre estudar o adversário) Não me preocupo, só chego e vou pra luta. Espero que meu adversário esteja se preparando bastante para fazermos um espetáculo dentro do tatame”, concluiu.
Para Luís Miguel, cada competição representa um novo capítulo de uma trajetória construída com disciplina, dedicação e o sonho de levar ainda mais longe o nome de sua cidade e de sua equipe.
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