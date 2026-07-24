Luís Miguel vai representar o interior paulista no Turris Invitational - (Foto: Dai Bueno)

Luís Miguel vai representar o interior paulista no Turris Invitational(Foto: Dai Bueno)

Publicado 24/07/2026 13:00 | Atualizado 24/07/2026 17:47

O jovem atleta Luís Miguel vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória no Jiu-Jítsu. Morador de Ourinhos (SP) e representante da equipe Lotus Club, a promessa da arte suave foi confirmada para a primeira edição do Turris Invitational, evento marcado para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, e que tem como proposta valorizar atletas em formação e ampliar a visibilidade da nova geração da modalidade.



A convocação chega em um momento de crescimento na carreira do faixa-azul, que vem acumulando resultados expressivos em competições nacionais e internacionais. Entre eles, o destaque no AJP Tour Grand Slam Rio de Janeiro, um dos principais torneios do calendário mundial, além da participação confirmada no ADCC Open Indaiatuba, referência no grappling.



“Muito feliz por ter sido convidado para o Turris Invitational. É uma grande oportunidade, ainda mais para fazer a categoria (juvenil) crescer, porque estamos começando no esporte. É uma grande chance para gerar mais patrocinadores e eventos maiores”, destacou o atleta.