Com um tambor, Haaland marca o ritmo da remada viking feita por convidados no casamento de DonnarummaReprodução de redes sociais

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Hugo Perruso
Erling Haaland foi um dos protagonistas da festa de casamento do companheiro de Manchester City Donnarumma, com Alessia Elefante. Depois do sucesso na Copa do Mundo de 2026, a remada viking teve o atacante norueguês como o líder responsável por comandá-la entre os convidados do evento que aconteceu na sexta-feira (24), em uma propriedade na região de Fasano, na Itália.
Com um tambor, Haaland marcou o ritmo e ensinou os convidados a reproduzirem a coreografia feita pelos torcedores e jogadores da Noruega nos Estados Unidos e que viralizou.
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Além da participação do norueguês, a remada viking contou ainda com Pio e Amedeo, dupla italiana de comediantes que estava entre os convidados e entrou na brincadeira. A festa de casamento de Donnarumma reuniu outras personalidades do futebol.
De acordo com o Daily Mail, Paolo Maldini, Pep Guardiola e Sandro Tonali também estiveram na celebração.