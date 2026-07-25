Com um tambor, Haaland marca o ritmo da remada viking feita por convidados no casamento de Donnarumma - Reprodução de redes sociais

Com um tambor, Haaland marca o ritmo da remada viking feita por convidados no casamento de DonnarummaReprodução de redes sociais

Publicado 25/07/2026 11:04

festa de casamento do companheiro de Manchester City Donnarumma, com Alessia Elefante. Depois do sucesso na

Erling Haaland foi um dos protagonistas da. Depois do sucesso na Copa do Mundo de 2026 , a remada viking teve o atacante norueguês como o líder responsável por comandá-la entre os convidados do evento que aconteceu na sexta-feira (24), em uma propriedade na região de Fasano, na Itália.

Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding pic.twitter.com/HP6MLIDybX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026

Com um tambor, Haaland marcou o ritmo e ensinou os convidados a reproduzirem a coreografia feita pelos torcedores e jogadores da Noruega nos Estados Unidos e que viralizou.

Além da participação do norueguês, a remada viking contou ainda com Pio e Amedeo, dupla italiana de comediantes que estava entre os convidados e entrou na brincadeira. A festa de casamento de Donnarumma reuniu outras personalidades do futebol.



De acordo com o Daily Mail, Paolo Maldini, Pep Guardiola e Sandro Tonali também estiveram na celebração.





