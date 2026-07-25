Brasil vence Itália e vai à final da Liga das Nações de vôlei feminino

Brasil supera favorita Itália para chegar à final da Liga das Nações de vôlei feminino - Divulgação/Volleyball World

Brasil supera favorita Itália para chegar à final da Liga das Nações de vôlei femininoDivulgação/Volleyball World

Publicado 25/07/2026 08:37

3 sets a 2 (25/21, 21/25, 24/26, 25/21 e 12/15), neste sábado (25), em Macau, na China, e garantiu presença na final da competição.

Brasil está a uma vitória do título inédito da Liga das Nações de vôlei feminino . Em uma semifinal de altíssimo equilíbrio, a equipe derrotou a Itália por, neste sábado (25), em Macau, na China, e garantiu presença na final da competição.

O adversário será a Turquia, que superou a China na outra semifinal. A decisão está marcada para as 8h30 de domingo (26).



Como foi a vitória brasileira



A classificação veio depois de uma partida marcada por alternâncias. As italianas venceram a primeira parcial por 25 a 21, mas o Brasil respondeu no set seguinte, devolvendo o placar. A equipe brasileira também levou a melhor no terceiro, por 26 a 24, e precisou suportar a reação adversária na quarta parcial, vencida pela Itália por 25 a 21.



A vaga acabou definida no tie-break. O Brasil abriu vantagem de quatro pontos logo no início, permitiu que as italianas buscassem o empate, mas voltou a controlar os pontos decisivos na reta final.

Ana Cristina, que foi a referência ofensiva durante toda a partida, reapareceu no momento decisivo, enquanto a defesa brasileira sustentou a pressão até o 15 a 12 que confirmou a vitória.



Ana Cristina lidera reação brasileira



A ponteira terminou a semifinal com 23 pontos e foi a maior pontuadora do confronto. Depois da partida, ela destacou o significado de disputar uma decisão após ter ficado fora das finais da edição anterior por causa de uma lesão no joelho.



"É até difícil falar. São muitas emoções. Agora estou tentando me divertir dentro de quadra, chamar o time. Acreditamos que podíamos bater a Itália. Estou muito feliz, muito orgulhosa das meninas. Nunca é fácil jogar contra as italianas, ainda mais nas condições em que estamos. O campeonato é muito longo, desgastante. Muitas meninas estão com dores. Mas temos um objetivo em comum e queremos chegar lá", disse.



Brasil derruba rival dominante nos últimos anos



A Itália chegou à semifinal carregando um retrospecto recente expressivo. As europeias haviam conquistado as duas últimas edições da Liga das Nações e também venceram os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, além do Mundial de 2025.





