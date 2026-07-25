Andrés Gómez em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Andrés Gómez lamenta situação do Vasco: 'Penso que é algo espiritual'
Cruz-Maltino continua na zona de rebaixamento
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Bruno Guimarães acompanha jogo do Vasco em São Januário
O volante da seleção brasileira é torcedor declarado do Cruz-Maltino
Vasco sai atrás, busca empate com o Mirassol, mas segue no Z-4
Andrés Gómez anotou um golaço para deixar tudo igual em São Januário
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Ex-jogador da NBA ainda disse 'Vamos, Vasco!'
Thiago Mendes e Brenner desfalcam o Vasco contra o Mirassol
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Atacante de 26 anos do Vasco recebeu sondagem da equipe norte-americana, mas a proposta de empréstimo não avançou
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