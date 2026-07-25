Andrés Gómez em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/07/2026 23:31

Rio - O atacante Andrés Gómez lamentou a situação do Vasco na temporada e falou até em "algo espiritual" para explicar a situação. Ele não escondeu a frustração após o empate do Cruz-Maltino com o Mirassol por 1 a 1 , neste sábado (25), em São Januário.

"Estamos em uma situação difícil, complicada. Temos que trabalhar mais o mental e também o espiritual. Não é justo, todo jogo temos mil oportunidades, o rival tem uma e fazem um gol de escanteio. E isso acontece em todo jogo onde vamos, de local ou de visitante. Então, penso que é algo mais espiritual. Trabalhamos toda semana para ver como podemos melhorar. Chegamos ao campo e acontece tudo isso. Então, penso que é algo espiritual", disse Andrés Gómez, na saída no gramado.

O colombiano antou uma pintura na reta final do jogo deste sábado (25) para evitar a derrota do Vasco. No entanto, o empate também manteve o Cruz-Maltino na zona de rebaixamento.

O Gigante da Colina soma 21 pontos e aparece em 17º. Já o Mirassol tem 20 pontos e ocupa a 18ª posição.