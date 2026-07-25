Bruno Guimarães em São Januário - Reprodução / YouTube CazéTV

Bruno Guimarães em São JanuárioReprodução / YouTube CazéTV

Publicado 25/07/2026 23:11 | Atualizado 25/07/2026 23:54

Rio - Volante da seleção brasileira e do Newcastle, Bruno Guimarães marcou presença em São Januário neste sábado (25) para assistir ao empate do Vasco com o Mirassol por 1 a 1 , pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que estava vestido com a camisa do time, é torcedor declarado do Cruz-Maltino.

Bruno Guimarães aproveita as férias após a Copa do Mundo. O volante esteve no torneio com a seleção brasileira, que foi eliminada nas oitavas de final.

No futebol brasileiro, o volante também tem forte ligação com o Athletico-PR, onde ganhou destaque no cenário nacional.