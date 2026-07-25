Bruno Guimarães em São JanuárioReprodução / YouTube CazéTV
Bruno Guimarães acompanha jogo do Vasco em São Januário
O volante da seleção brasileira é torcedor declarado do Cruz-Maltino
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Jogador está no Racing, da Argentina, e pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro
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