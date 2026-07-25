Bruno Guimarães em São JanuárioReprodução / YouTube CazéTV

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João Alexandre Borges
Rio - Volante da seleção brasileira e do Newcastle, Bruno Guimarães marcou presença em São Januário neste sábado (25) para assistir ao empate do Vasco com o Mirassol por 1 a 1, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que estava vestido com a camisa do time, é torcedor declarado do Cruz-Maltino.
Bruno Guimarães aproveita as férias após a Copa do Mundo. O volante esteve no torneio com a seleção brasileira, que foi eliminada nas oitavas de final.
No futebol brasileiro, o volante também tem forte ligação com o Athletico-PR, onde ganhou destaque no cenário nacional.
"Sou vascaíno, mas tenho uma história muito linda no Athletico. Se um dia eu voltar, é só para esses dois clubes", disse o jogador em setembro de 2025, após a vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0, na saída do estádio.