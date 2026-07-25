Santiago Sosa em jogo do RacingDivulgação / Redes Sociais

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João Alexandre Borges
Rio - O volante Santiago Sosa, do Racing (ARG), está perto de se tornar reforço do Vasco. Isso porque a negociação avançou, e agora restam apenas detalhes para que a operação seja concluída.
Vasco e Racing chegaram a um acordo em valores próximos a 7 milhões de dólares (R$ 35,4 milhões). A informação foi divulgada primeiro pelo site 'ge'.
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Santiago Sosa é um jogador polivalente que pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro. Ele foi um dos destaques do Racing na Libertadores de 2025 - naquela campanha, o time argentino parou na semifinal.
O atleta de 27 anos se profissionalizou no River Plate (ARG) e também tem passagem pelo Atlanta United (EUA). Ele chegou ao Racing em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao time norte-americano.