Santiago Sosa em jogo do Racing - Divulgação / Redes Sociais

Santiago Sosa em jogo do RacingDivulgação / Redes Sociais

Publicado 25/07/2026 23:48

Rio - O volante Santiago Sosa, do Racing (ARG), está perto de se tornar reforço do Vasco . Isso porque a negociação avançou, e agora restam apenas detalhes para que a operação seja concluída.

Vasco e Racing chegaram a um acordo em valores próximos a 7 milhões de dólares (R$ 35,4 milhões). A informação foi divulgada primeiro pelo site 'ge'.

Santiago Sosa é um jogador polivalente que pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro. Ele foi um dos destaques do Racing na Libertadores de 2025 - naquela campanha, o time argentino parou na semifinal.

O atleta de 27 anos se profissionalizou no River Plate (ARG) e também tem passagem pelo Atlanta United (EUA). Ele chegou ao Racing em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo junto ao time norte-americano.

