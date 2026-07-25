Spinelli em ação no jogo entre Vasco e Mirassol - Matheus Lima/Vasco

Spinelli em ação no jogo entre Vasco e MirassolMatheus Lima/Vasco

Publicado 25/07/2026 22:29 | Atualizado 26/07/2026 00:27

Rio - O Vasco empatou com o Mirassol por 1 a 1 em São Januário, na noite deste sábado (25), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Igor Formiga apareceu para fazer o gol do time visitante. O Cruz-Maltino conseguiu deixar tudo igual com Andrés Gómez, que anotou um golaço na reta final de partida.

Com o resultado, os dois continuam na zona de rebaixamento. O Vasco soma 21 pontos e ocupa a 17ª posição. Já o Mirassol tem 20 pontos e aparece em 18º.

Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para a Sul-Americana. A equipe de Pedro Emanuel vai enfrentar o Independiente Medellín na próxima quarta-feira (29), a partir das 19h, em São Januário. A partida é válida pelo jogo da volta dos playoffs da competição. Na ida, os dois times empataram em 2 a 2.

Andrés Gómez fez o gol do Vasco na partida Matheus Lima/Vasco

O jogo

O Mirassol até começou a partida mais em cima, mas era o Vasco que conseguia levar mais perigo. Primeiro, Andrés Gómez recebeu a bola com liberdade aos seis minutos e finalizou por cima do gol. Posteriormente, aos 21, Ramon Rique finalizou de dentro da área, mas parou em Walter.

Já aos 30 minutos, o Mirassol teve uma grande chance e não desperdiçou. Reinaldo cobrou escanteio, mas a bola caiu muito rápido na pequena área, onde estava Igor Formiga, que apareceu para completar. A defesa cruz-maltina também cochilou no lance.

Na reta final do primeiro tempo, o Vasco pressionou em busca do empate, mas sem sucesso. Assim, foi para o intervalo em desvantagem no placar.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram com grandes chances para balançar a rede. Após boa tabela, Japa saiu cara a cara com Léo Jardim, mas o goleiro foi bem no lance e fechou a porta. Pouco depois, Spinelli teve a chance do empate em finalização de dentro da área, mas a bola saiu com desvio para escanteio.

Em outro ataque perigoso, David chegou a fazer o que seria o gol do empate. No entanto, o assistente apontou que o camisa 7 estava impedido. O Mirassol tentou responder num contra-ataque: Edson Carioca cruzou para Bruno Santos, que estava sozinho, mas ele pareceu passar da linha da bola e mandou para fora.

Passado esse período, o cenário do jogo passou para um ataque do Vasco contra defesa do Mirassol. E o Cruz-Maltino conseguiu o empate.

Aos 35 minutos, Lucas Piton fez o cruzamento, e a defesa do Mirassol realizou o corte parcial. Andrés Gómez ficou com a sobra, levou a bola para o pé esquerdo e mandou a bola na gaveta, sem chances de defesa para Walter.

O Cruz-Maltino ainda pressionou em busca da virada, mas não conseguiu o segundo gol. O Mirassol assustou nos acréscimos, mas também sem sucesso.