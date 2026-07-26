Entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel após o empate entre Vasco e Mirassol - Reprodução / YouTube Vasco TV

Entrevista coletiva do técnico Pedro Emanuel após o empate entre Vasco e MirassolReprodução / YouTube Vasco TV

Publicado 26/07/2026 00:25

Rio - Pedro Emanuel analisou o empate do Vasco com o Mirassol por 1 a 1 em São Januário, na noite deste sábado (25), pela 20ª rodada do Brasileirão. Ao falar sobre o primeiro tempo, o técnico contou que se preocupou com a posse de bola do Cruz-Maltino.

"Em parte, aquilo que se passou no primeiro tempo revela um bocadinho também a diferença neste momento que existe nos dois modelos de jogo. Uma equipe como o Mirassol tem o processo de jogo bem definido e criou-nos dificuldades, temos que assumir isso, mas tentamos equilibrar o jogo".

"A questão que me preocupou mais no primeiro tempo foi que não tivemos tanta a bola como deveríamos ter. Deveríamos ter tido um bocadinho mais de coragem e personalidade".

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O Vasco viu o Mirassol abrir o placar com Igor Formiga, no primeiro tempo. Na etapa complementar, David chegou a marcar para o Cruz-Maltino, mas estava impedido. Já na reta final, Andrés Gómez anotou uma pintura para deixar tudo igual.

"Mas penso que a segunda parte foi completamente diferente. Num momento difícil que estamos a passar, com quatro derrotas que vínhamos no campeonato, ter a coragem de entrar para a segunda parte e demonstrar esta vontade e determinação. Para mim, é mais louvável que os erros que vão acontecer. Os erros vão acontecer sempre, não vamos controlá-los, isso faz parte do jogo".

"Agora, a forma como reagimos ao erro e a forma como a equipe demonstrou na segunda parte, com quem entrou na segunda parte, com quem veio do banco e ajudou, acrescentou energia... Isso sim é o que me motiva. E depois ter este caldeirão aqui a ferver para nos ajudar e nos empurrar. Hoje fiquei apaixonado porque de fato vi aquilo que pode ser o verdadeiro Vasco".

Com o empate, o Vasco segue na zona de rebaixamento. O Gigante da Colina soma 21 pontos e aparece na 17ª posição do Campeonato Brasileiro.

"Acho que fizemos o suficiente, pelo menos na segunda parte, para conseguir os três pontos. Mas há uma coisa que hoje mostramos: coragem e atitude para lutar contra a adversidade. Isso para mim é um orgulho, começo a ter nesta equipe cada vez mais".