Thiago Mendes em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Mirassol, neste sábado (25), e anunciou que o volante Thiago Mendes e o atacante Brenner serão desfalques. No comunicado, o Cruz-Maltino explicou que "os atletas apresentam sintomas de gastroenterite viral, com piora do quadro ontem".
Brenner em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco
Brenner em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco
As duas equipes vão medir forças neste sábado (25), a partir das 20h30, em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. 
O jogo é um confronto direto entre dois times que estão no Z-4 da competição. O Vasco soma 20 pontos e ocupa a 17ª posição. O Mirassol vem logo atrás, em 18º, com 19 pontos.
Leia mais: Vasco anuncia patrocinador máster

Veja os relacionados do Vasco

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;
DEFENSORES: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Robert Renan;
MEIO-CAMPISTAS: Barros, Jair, JP, Johan Rojas, Ramon Rique e Tchê Tchê;
ATACANTES: Adson, Andrés Gómez, David, João Vitor, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.
fotogaleria
Thiago Mendes em ação pelo Vasco
Brenner em treino do Vasco