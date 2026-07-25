Thiago Mendes em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/07/2026 18:04

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Mirassol, neste sábado (25), e anunciou que o volante Thiago Mendes e o atacante Brenner serão desfalques. No comunicado, o Cruz-Maltino explicou que "os atletas apresentam sintomas de gastroenterite viral, com piora do quadro ontem".

Brenner em treino do Vasco Dikran Sahagian / Vasco

As duas equipes vão medir forças neste sábado (25), a partir das 20h30, em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é um confronto direto entre dois times que estão no Z-4 da competição. O Vasco soma 20 pontos e ocupa a 17ª posição. O Mirassol vem logo atrás, em 18º, com 19 pontos.

Veja os relacionados do Vasco

Os relacionados do Vasco para enfrentar o Mirassol



Boletim médico:



: os atletas apresentam sintomas de gastroenterite viral, com piora do quadro ontem.



Sem condições clínicas, não estão à disposição para o jogo diante do… pic.twitter.com/xxGklPu9En — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 25, 2026

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

DEFENSORES: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Robert Renan;

MEIO-CAMPISTAS: Barros, Jair, JP, Johan Rojas, Ramon Rique e Tchê Tchê;

ATACANTES: Adson, Andrés Gómez, David, João Vitor, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.