Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Mirassol, neste sábado (25), e anunciou que o volante Thiago Mendes e o atacante Brenner serão desfalques. No comunicado, o Cruz-Maltino explicou que "os atletas apresentam sintomas de gastroenterite viral, com piora do quadro ontem".
As duas equipes vão medir forças neste sábado (25), a partir das 20h30, em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo é um confronto direto entre dois times que estão no Z-4 da competição. O Vasco soma 20 pontos e ocupa a 17ª posição. O Mirassol vem logo atrás, em 18º, com 19 pontos.
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