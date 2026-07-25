Brenner em ação no Vasco - AFP

Brenner em ação no VascoAFP

Publicado 25/07/2026 13:29





A oferta também não agradou Brenner. Isso porque o atacante atuou e construiu sua história no rival Cincinnati. Ainda assim, de acordo com informações do jornalista 'Tom Bogert', o jogador gostaria de retornar à MLS, e o Brenner entrou na mira do Columbus Crew, dos Estados Unidos. O clube norte-americano tentou contratar o atacante do Vasco , de 26 anos, por empréstimo. No entanto, o Cruz-Maltino recusou a proposta. A informação é da 'ESPN'.A oferta também não agradou Brenner. Isso porque o atacante atuou e construiu sua história no rival Cincinnati. Ainda assim, de acordo com informações do jornalista 'Tom Bogert', o jogador gostaria de retornar à MLS, e o Vasco está aberto a negociar sua saída.





O atacante teve duas passagens pelo Cincinnati, em 2021 e 2025. Na última temporada, aceitou uma redução salarial para retornar ao clube norte-americano por empréstimo, mas a transferência em definitivo não foi concretizada. Ao todo, disputou 83 partidas, marcou 33 gols e distribuiu oito assistências. Leia mais: Vasco anuncia patrocinador máster com programa de engajamento da torcida O atacante teve duas passagens pelo Cincinnati, em 2021 e 2025. Na última temporada, aceitou uma redução salarial para retornar ao clube norte-americano por empréstimo, mas a transferência em definitivo não foi concretizada. Ao todo, disputou 83 partidas, marcou 33 gols e distribuiu oito assistências.

Momento ruim no Vasco

O Vasco acertou a contratação de Brenner em janeiro. O atacante foi um pedido do ex-treinador Fernando Diniz. O valor desembolsado foi de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na época), em operação envolvendo a Udinese.

O jogador chegou para ser titular da equipe, mas não vive boa fase e vem recebendo críticas da torcida. A última vez que Brenner balançou as redes pelo Cruz-Maltino foi em abril, na derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana. Na atual temporada, disputou 26 jogos, sendo 12 como titular, com três gols e uma assistência.