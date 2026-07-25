Shaquille O'Neal canta 'casaca' - Reprodução / X @VascodaGama

Shaquille O'Neal canta 'casaca'Reprodução / X @VascodaGama

Publicado 25/07/2026 18:40 | Atualizado 25/07/2026 22:56

Rio - Horas após anunciar a Sportingbet como nova patrocinadora máster, o Vasco surpreendeu os torcedores com uma publicação nas redes sociais neste sábado (25). O Cruz-Maltino publicou um vídeo de Shaquille O'Neal, lenda da NBA, cantando o famoso "Casaca".

Ao fim do vídeo, o ex-jogador ainda diz: "Vamos, Vasco!". Shaq é parceiro da Sportingbet - em junho, ele foi anunciado como Monster Vice President (MVP) da marca.

Já com a marca estampada na camisa, o Cruz-Maltino voltou a campo neste sábado (25) para enfrentar o Mirassol em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Os clubes empataram em 1 a 1 e com o resultado os dois continuam na zona de rebaixamento. O Vasco soma 21 pontos e ocupa a 17ª posição. Já o Mirassol tem 20 pontos e aparece em 18º.