Shaquille O'Neal canta 'casaca'Reprodução / X @VascodaGama
Faz teu nome e vem com o @shaq! #FazPeloVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/e3FjgDXqFk— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 25, 2026
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