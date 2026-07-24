LeBron James é considerado um dos maiores jogadores da história do basquete - Elsa / AFP

LeBron James é considerado um dos maiores jogadores da história do basqueteElsa / AFP

Publicado 24/07/2026 13:40

Rio - LeBron James já tem um novo destino na NBA. O astro, de 41 anos, anunciou nesta sexta-feira (24) que acertou com o Philadelphia 76ers para a próxima temporada, encerrando uma trajetória de oito anos com a camisa do Los Angeles Lakers na liga norte-americana de basquete.

"Esta é a minha última decisão. Não estou indo pelo dinheiro. Não estou indo pela família. Pelo que eu realmente estou jogando neste ponto? Eu ainda quero me sacrificar. Eu ainda quero trabalhar. Eu ainda quero me esforçar. Eu ainda quero competir, vencer e ter uma chance", disse LeBron James.

Segundo informações da ESPN, o contrato de LeBron James com os 76ers será de dois anos, no valor de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões) — o valor mínimo de veterano. O jogador também despertava interesse de Golden State Warriors, Miami Heat e Cleveland Cavaliers, mas escolheu o Philadelphia 76ers.

"Acredito que posso ajudar a tornar o Philadelphia 76ers um time campeão e estou tão animado para energizar uma nova base de fãs e começar esta jornada incrível pela última vez. Obrigado, LA. Miami, eu vou amar para sempre e o Nordeste de Ohio sempre será meu lar", completou.

LeBron James disputará sua 24ª temporada na NBA, ampliando o recorde de longevidade. O ala atuou pelo Los Angeles Lakers entre 2018 e 2026. Durante a passagem pela franquia californiana, conquistou um título da NBA, uma Copa da NBA e se tornou o maior cestinha da história da liga.

No anúncio do acerto com o Philadelphia 76ers, LeBron James deixou claro que é a última decisão da sua carreira. Ou seja, o astro deve se aposentar após cumprir o contrato com os Sixers. O ala também revelou que cogitou encerrar a carreira após a eliminação dos Lakers nos playoffs da última temporada.

"Eu pensei que tinha terminado quando a temporada acabou. Não estava pronto para anunciar e sabia que precisava de um tempo para realmente decidir, mas estava bastante certo de que joguei meu último jogo. Fui honesto na minha última entrevista coletiva quando disse que precisava olhar para mim", finalizou.

Para a próxima temporada, o Philadelphia 76ers contratou o ala-armador Jaylen Brown, ex-Boston Celtics, além de LeBron James. A dupla se junta ao armador Tysere Maxey e o pivô Joel Embiid, formando uma das equipes mais fortes da liga no papel. A temporada 2026/27 da NBA está prevista para começar em outubro.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Rodrigo Souza