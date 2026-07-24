Rio — O atacante Rafael Leão, do Milan e da seleção portuguesa, confessou que um dia, gostaria de jogar no Brasil porque se identifica com a cultura do país. Em entrevista ao podcast 'Podpah', transmitida na noite desta quinta-feira (23), o atleta admitiu, ainda, que teria preferência em atuar em um clube específico do Rio.
"Um dia sim, talvez [jogaria no Brasil], porque me identifico muito com a cultura, com as pessoas, o tempo, não em São Paulo, e no Rio só tem um [clube]", disse, sem especificar o time. O jogador tem o costume de passar férias no Brasil e já tirou fotos com a camisa do Flamengo.
Apesar do comentário, Rafael Leão utilizou a estrutura do Corinthians para treinar durante as férias. O atacante agradeceu ao clube paulista.
"Eu gostei muito do Corinthians, as pessoas de lá foram muito de boa comigo, as instalações estavam muito boas, porque estou treinando para voltar para a pré-temporada, avisei também no Milan para não criar aquele atrito. Corinthians, muito obrigado e estamos juntos, e a gente nunca sabe, nunca sabe o futuro."
Rafael Leão tem 27 anos. Ele foi revelado no Sporting em 2018 e no mesmo ano, teve uma passagem pelo Lille, da França, até 2019, quando chegou ao Milan, clube onde está até hoje.
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