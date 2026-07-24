Leandro Paredes e Lionel Messi são velhos companheiros de seleção argentinaJuan Mabromata / AFP
Paredes conta que Messi já tem decisão tomada sobre aposentadoria
Craque argentino ainda não confirmou o futuro na seleção depois do vice na Copa do Mundo
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