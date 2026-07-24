Leandro Paredes e Lionel Messi são velhos companheiros de seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Leandro Paredes e Lionel Messi são velhos companheiros de seleção argentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 24/07/2026 12:08

Volante do Boca Juniors, Leandro Paredes revelou que Lionel Messi já havia definido que a final da Copa do Mundo, perdida pela Argentina por 1 a 0 para a Espanha , seria sua última partida pela seleção. O craque ainda não comentou publicamente quais serão os próximos passos na carreira.

"Acho que ele já havia decidido que este (final da Copa) seria seu último jogo com a seleção. Espero que não. Espero que ele possa continuar jogando", disse o meio-campista, na zona mista, depois da vitória sobre o O'Higgins, do Chile, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

"Será uma decisão dele e, qualquer que seja sua escolha, se isso o fizer feliz, também nos fará felizes. Então, esperamos que sim", complementou.

O camisa 10 foi o grande destaque da Argentina na Copa do Mundo. Ao todo, somou oito gols e quatro assistências no torneio internacional. Apesar da incerteza em relação à seleção, Lionel Messi tem vínculo com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até 2028.