Davi Schuindt tinha vínculo com o Fluminense até dezembro de 2028Marcelo Gonçalves / Fluminense
O defensor de 22 anos tinha vínculo com o Tricolor até dezembro de 2028, mas não estava nos planos de Luis Zubeldía para a sequência da temporada.
Cria de Xerém, Davi Schuindt estreou pelo profissional no ano passado. Ao todo, disputou cinco jogos no elenco principal - três pelo Campeonato Carioca e dois pelo Campeonato Brasileiro.
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