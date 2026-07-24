Davi Schuindt tinha vínculo com o Fluminense até dezembro de 2028Marcelo Gonçalves / Fluminense

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Theo Faria
O Fluminense confirmou nesta sexta-feira (24) a transferência de Davi Schuindt para o AVS, de Portugal. O clube não receberá nenhuma compensação financeira pela negociação, só que manterá 50% dos direitos econômicos do zagueiro.

O defensor de 22 anos tinha vínculo com o Tricolor até dezembro de 2028, mas não estava nos planos de Luis Zubeldía para a sequência da temporada.

Cria de Xerém, Davi Schuindt estreou pelo profissional no ano passado. Ao todo, disputou cinco jogos no elenco principal - três pelo Campeonato Carioca e dois pelo Campeonato Brasileiro.

A publicação do Fluminense