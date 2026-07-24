Hulk em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/07/2026 16:01

"A maneira do Fluminense pensar era diferente. Quer títulos, montar um grande time", afirmou o atacante em entrevista ao "SporTV".

Hulk afirmou que pensar dessa maneira não é menosprezar o Atlético-MG. O atacante reforçou que foi muito difícil encerrar um ciclo no clube de Belo Horizonte.

"Jamais seria ingrato de falar mal de um clube que me abriu as portas, uma instituição tão grande como o Atlético Mineiro, com a torcida do Galo, que me abraçou de uma forma, os jogadores que sempre me respeitaram, os funcionários. Quando eu vim embora, fiz um churrasco lá em casa para 200 pessoas. Todo mundo emocionado, chorando", concluiu.