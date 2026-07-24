Hulk em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Hulk vê diferença de mentalidade entre Flu e Atlético-MG: 'Quer títulos'
Jogador, de 39 anos, foi contrato para o segundo semestre
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