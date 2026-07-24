Hulk em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - Reforço do Fluminense para a temporada, o atacante Hulk, de 39 anos, encerrou uma relação de mais de cinco anos com o Atlético-MG. O ex-jogador da seleção brasileira afirmou que a diferença de mentalidade o fez optar por assinar pelo Tricolor.
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"A maneira do Fluminense pensar era diferente. Quer títulos, montar um grande time", afirmou o atacante em entrevista ao "SporTV".
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Hulk afirmou que pensar dessa maneira não é menosprezar o Atlético-MG. O atacante reforçou que foi muito difícil encerrar um ciclo no clube de Belo Horizonte.
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"Jamais seria ingrato de falar mal de um clube que me abriu as portas, uma instituição tão grande como o Atlético Mineiro, com a torcida do Galo, que me abraçou de uma forma, os jogadores que sempre me respeitaram, os funcionários. Quando eu vim embora, fiz um churrasco lá em casa para 200 pessoas. Todo mundo emocionado, chorando", concluiu.