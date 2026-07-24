Castillo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Castillo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/07/2026 14:10

Rio - O atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, foi preterido por Luis Zubeldía na partida contra o Bragantino, na última semana no Campeonato Brasileiro. O argentino ficou no banco de reservas e acabou não entrando em campo, mesmo com a necessidade de gols do Fluminense.

Zubeldía iniciou a partida com Hulk, depois colocou John Kennedy em campo e no fim Germán Cano também recebeu minutos. O Tricolor acabou buscando o empate no fim com Ignácio. Porém, as decisões mostraram a perda de espaço de Castillo.

Para tirar o atacante do Lanús, o Tricolor desembolsou algo em torno de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,7 milhões). Castillo assinou contrato até o fim de 2030.

O atacante uruguaio teve um começo positivo, mas depois passou a oscilar e recebeu muitas críticas dos torcedores. Ele entrou em campo em 20 jogos, anotou três gols e deu apenas uma assistência.