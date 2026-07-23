Canobbio em treino no CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira (22) - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Canobbio em treino no CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira (22)Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/07/2026 13:42

O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Agustín Canobbio estão disponíveis para começar o próximo jogo do Fluminense , contra o Grêmio, neste domingo (26), como titulares. Os jogadores ficaram de fora dos amistosos de intertemporada do Tricolor e podem ser opções para o técnico Luis Zubeldía, conforme o 'ge'.

Nas partidas contra Nova Iguaçu e Bahia, o uruguaio estava de férias após participar da Copa do Mundo pela sua seleção. Já Arana sentiu problemas musculares durante a preparação da equipe e foi preservado.



Os dois começaram o confronto contra o Red Bull Bragantino, na última sexta-feira (17), no banco de reservas. Canobbio entrou no lugar de Serna no segundo tempo e deu assistência para o gol de empate nos acréscimos, em partida que terminou empatada no placar de 1 a 1. Já o defensor acabou não sendo utilizado.

'Monstro' em campo?

A partida contra o Grêmio também deve marcar a reestreia de Thiago Silva pelo Tricolor. O defensor já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e liberado para vestir a camisa do Fluminense. No jogo deste domingo, na Arena Grêmio, o jogador deve dar início à sua quarta passagem pelo clube, a terceira na equipe profissional. A bola rola às 18h30.