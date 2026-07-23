Ignácio oferece mais segurança na bola aérea FOTOS: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Os números mostram um cenário equilibrado, mas com características diferentes. Freytes disputou 33 partidas pelo Flu ao lado do Monstro, com 18 vitórias, seis empates e nove derrotas, aproveitamento de 60,6%, maior que o de Ignácio, mas a equipe sofreu 26 gols nesses jogos, média de 0,79 por partida.
Ignácio, por outro lado, atuou apenas seis vezes com Thiago. Foram uma vitória, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 33,3% e média de apenas 0,67 gol sofrido por jogo, mas com pontuação baixíssima. Embora a amostragem seja pequena, reforça a impressão de um defensor mais consistente.
A pressão da torcida sobre Freytes também pesa na disputa. Embora tenha sido titular durante boa parte da temporada e mantenha bom entendimento com Thiago Silva, o argentino acumulou erros individuais em momentos decisivos. O exemplo mais marcante aconteceu na semifinal da Copa do Brasil. No lance que definiu a classificação do Vasco, Vegetti subiu com facilidade sobre Freytes e marcou, de cabeça, o gol da virada Cruz-Maltina.
Existe ainda uma terceira alternativa. Thiago Silva, Freytes e Ignácio já atuaram juntos em três partidas: contra Al-Hilal, Inter de Milão e Flamengo, somando duas vitórias e uma derrota, com dois gols sofridos, média de 0,67 por jogo. A formação se mostrou sólida durante o Mundial de Clubes, mas perdeu força pelo aumento das opções ofensivas. Com Lucho Acosta, Savarino, John Kennedy e Hulk brigando por espaço, abrir mão de um atacante para utilizar três zagueiros parece pouco provável neste momento.
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