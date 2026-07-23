Ignácio oferece mais segurança na bola aérea - FOTOS: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ignácio oferece mais segurança na bola aérea FOTOS: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/07/2026 07:00 | Atualizado 23/07/2026 14:02

As lesões de Millán e Jemmes obrigaram Luis Zubeldía a remontar a defesa do Fluminense para os próximos duelos, que já começam no domingo, contra o Grêmio, às 18h30, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. A situação poderia ser ainda mais delicada, mas o Tricolor conseguiu regularizar Thiago Silva junto à CBF, e o ídolo estará à disposição. Agora, a principal dúvida da comissão técnica é definir quem será o parceiro do camisa 3: Freytes ou Ignácio.



Os números mostram um cenário equilibrado, mas com características diferentes. Freytes disputou 33 partidas pelo Flu ao lado do Monstro, com 18 vitórias, seis empates e nove derrotas, aproveitamento de 60,6%, maior que o de Ignácio, mas a equipe sofreu 26 gols nesses jogos, média de 0,79 por partida.



Freytes é a outra opção, e entrega mais qualidade na saída de bola Marcelo Gonçalves / Fluminense FC



Ignácio, por outro lado, atuou apenas seis vezes com Thiago. Foram uma vitória, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 33,3% e média de apenas 0,67 gol sofrido por jogo, mas com pontuação baixíssima. Embora a amostragem seja pequena, reforça a impressão de um defensor mais consistente. Ignácio, por outro lado, atuou apenas seis vezes com Thiago. Foram uma vitória, três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 33,3% e média de apenas 0,67 gol sofrido por jogo, mas com pontuação baixíssima. Embora a amostragem seja pequena, reforça a impressão de um defensor mais consistente.

Apesar disso, a principal diferença entre os dois está no estilo de jogo. Freytes oferece uma saída de bola mais qualificada, com invertendo o jogo para o ponta direita ou quebrando linhas de marcação adversária com passes rasteiros encontrando os meias entre os setores. Já Ignácio entrega uma característica que o Fluminense sente falta há meses: maior imposição física. Mais alto e forte, costuma vencer mais disputas aéreas e duelos físicos, justamente o fundamento que mais castigou o Tricolor ao longo do ano.



A pressão da torcida sobre Freytes também pesa na disputa. Embora tenha sido titular durante boa parte da temporada e mantenha bom entendimento com Thiago Silva, o argentino acumulou erros individuais em momentos decisivos. O exemplo mais marcante aconteceu na semifinal da Copa do Brasil. No lance que definiu a classificação do Vasco, Vegetti subiu com facilidade sobre Freytes e marcou, de cabeça, o gol da virada Cruz-Maltina.



Existe ainda uma terceira alternativa. Thiago Silva, Freytes e Ignácio já atuaram juntos em três partidas: contra Al-Hilal, Inter de Milão e Flamengo, somando duas vitórias e uma derrota, com dois gols sofridos, média de 0,67 por jogo. A formação se mostrou sólida durante o Mundial de Clubes, mas perdeu força pelo aumento das opções ofensivas. Com Lucho Acosta, Savarino, John Kennedy e Hulk brigando por espaço, abrir mão de um atacante para utilizar três zagueiros parece pouco provável neste momento.

*Estagiário sob supervisão de Danillo Pedrosa