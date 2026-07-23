Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
Rio - O Fluminense acertou a renovação de Lucho Acosta, de 32 anos, até dezembro de 2029. O novo contrato do argentino foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O vínculo anterior foi ampliado por mais uma temporada.
Acosta chegou ao Fluminense no ano passado, logo depois da disputa do Mundial de Clubes. Para tirá-lo do FC Dallas, dos Estados Unidos, o Tricolor pagou algo em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época).
Rapidamente Lucho mostrou suas credenciais e com a chegada de Luís Zubeldía se tornou titular do Fluminense na campanha que levou o clube carioca de volta para a Libertadores em quinto lugar. No total, Acosta entrou em campo em 46 partidas, anotou oito gols e deu 11 assistências. 
Revelado pelo Boca Juniors, ele passou pelo Estudiantes, antes de deixar a Argentina. Lucho Acosta foi jogar no D.C. United, dos Estados Unidos, depois foi defender o Atlas, do México. Antes de atuar no Dallas, o argentino defendeu o Cincinnati.