Lucho Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/07/2026 16:20

Rio - O Fluminense acertou a renovação de Lucho Acosta , de 32 anos, até dezembro de 2029. O novo contrato do argentino foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O vínculo anterior foi ampliado por mais uma temporada.

Acosta chegou ao Fluminense no ano passado, logo depois da disputa do Mundial de Clubes. Para tirá-lo do FC Dallas, dos Estados Unidos, o Tricolor pagou algo em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época).



Rapidamente Lucho mostrou suas credenciais e com a chegada de Luís Zubeldía se tornou titular do Fluminense na campanha que levou o clube carioca de volta para a Libertadores em quinto lugar. No total, Acosta entrou em campo em 46 partidas, anotou oito gols e deu 11 assistências.

Revelado pelo Boca Juniors, ele passou pelo Estudiantes, antes de deixar a Argentina. Lucho Acosta foi jogar no D.C. United, dos Estados Unidos, depois foi defender o Atlas, do México. Antes de atuar no Dallas, o argentino defendeu o Cincinnati.