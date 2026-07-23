Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense renova contrato de Lucho Acosta até o fim de 2029
Argentino, de 32 anos, chegou ao clube no ano passado
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